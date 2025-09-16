Castilla-La Mancha edita guías de educación ambiental que usarán 2.300 docentes y casi 37.000 alumnos de FP

Amador Pastor y Mercedes Gómez durante la presentación de las guías de sostenibildad para FP

Las Consejerías de Educación y de Desarrollo Sostenible han colaborado en la elaboración de unas guías de educación ambiental que llegarán a 150 centros educativos donde se imparten ciclos formativos por parte de 2.300 docentes a casi 37.000 alumnos y alumnas de Formación Profesional.

Así lo han detallado este martes los consejeros de Educación y Desarrollo Sostenible, Amador Pastor y Mercedes Gómez, respectivamente, durante la presentación de este material que forma parte de las 55 acciones de la Agenda 2030. «Son guías de apoyo al profesorado y claves dentro de la educación ambiental, vinculamos a los profesionales de la educación precisamente con esa formación específica para los alumnos de Castilla-La Mancha«, ha dicho Gómez.

Por su parte, Amador Pastor ha añadido que la FP se articula en torno a familias profesionales y el objetivo de elaborar estas guías es que llegase a un amplio abanico de familias profesionales. «En concreto estas guías serán útiles para 11 sectores, como por ejemplo, las artes gráficas, los ciclos formativos de textil y confección de piel, en agraria, en seguridad y medioambiente, en industrias alimentarias, en los ciclos vinculados a hostelería y turismo, en fabricación mecánica, en energías renovables o en los ciclos formativos de madera, mueble y corcho o en química, y la familia profesional de imagen personal».

Para el consejero esta iniciativa posiciona a Castilla-La Mancha como una región «innovadora, comprometida y sobre todo cada vez más sostenible apuntalando el pilar importantísimo que hacen de la formación«.

Los profesores de FP dispondrán de estrategias y y claves muy concretas para a integrar todos los objetivos de desarrollo sostenible dentro de sus programaciones didácticas. También tiene un apartado específico para todo ese personal coordinador de las familias profesionales que tienen encomendada la tarea de planificar y gestionar los programas educativos de Formación Profesional y de una forma indirecta repercutirá en el alumnado. Desde este martes, las guías están disponibles en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha.