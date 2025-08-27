Castilla-La Mancha, dispuesta a acoger a los 692 menores migrantes pero pide financiación suficiente
La región ofreció el 15 de agosto a la Comunidad Autónoma de Canarias 10 plazas libres «y aún no han enviado a ningún menor»
El Constitucional admite a trámite el recurso de Page contra el decreto de reparto de menores migrantes no acompañados
«En Castilla-La Mancha siempre hemos defendido que vamos a acoger y a mantener la solidaridad que estamos prestando en el acogimiento de inmigrantes, especialmente a los menores, un modelo de acogida que responde a unas condiciones de dignidad que solo puede cumplirse con financiación suficiente«. Así lo ha dicho este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno.
El traslado extraordinario de menores inmigrantes a la Península procedentes de Canarias, de los que Castilla-La Mancha acogería un máximo de 692, ha quedado resuelto mediante un real decreto aprobado por el Gobierno de España, al que Castilla-La Mancha presentó un recurso de inconstitucionalidad al imponer un sistema obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
«Lo que pedimos es financiación suficiente para poder ampliar y poder dar respuesta a la acogida dentro del modelo que tenemos implantado en Castilla La Mancha, que son condiciones dignas y humanitarias y eso lo garantiza el modelo de Castilla-La Mancha«, ha insistido Padilla.
Y ha reconocido que este verano, concretamente el 15 de agosto, «desde la Consejería de Bienestar Social se trasladó al Gobierno de Canarias la disponibilidad de 10 plazas libres que teníamos en ese momento para poder acoger a menores en las condiciones que defendemos; lo hicimos de manera voluntaria cuando detectamos que teníamos plazas libres y a fecha de hoy no han enviado todavía a a ningún menor».
La consejera ha recalcado que «si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo», y se ha mostrado convencida de que este posicionamiento es compartido por el conjunto del Gobierno de la nación, «ya que el Ministerio de Seguridad Social dijo que, dentro de la capacidad que tiene en sus centros, no podía acoger a los 1.000 menores previstos».
Además, ha concluido Padilla, «esos menores necesitan de acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras, lo que supone un coste que está muy encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno, y supone además un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora«.
