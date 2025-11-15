Castilla-La Mancha destinará 75 millones a la construcción de viviendas e hipotecas a interés cero

El PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado el acto 'La vivienda por buen camino' en Albacete donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando ha avanzado que destinarán 75 millones de euros de ayudas para la construcción de nueva vivienda ... y para hipotecas a interés cero en el próximo Plan de Vivienda que pondrá en marcha el Gobierno regional.

En este acto ha trasladado a la ciudadanía las principales medidas del gobierno de Emiliano García-Page, en el que ha estado acompañado por la secretaria de Vivienda de la Comisión Ejecutiva regional, Marisa Sánchez Cerro y José González, portavoz del grupo municipal socialista en Albacete.

Hernando ha cifrado en 45 millones de euros la cantidad que se destinará en el Plan de Acción por la Vivienda «para poder conseguir el que haya ayudas a promotores que vayan a construir viviendas», y, por otro lado, «para que haya un alquiler asequible, es decir, por debajo del precio de mercado vamos a plantear al menos 30 millones de euros para hipotecas jóvenes, destinado a ese 20% que no le presta el Banco lo vamos a prestar a la gente joven a tipo de interés cero».

De esta manera, ha hecho un repaso por las principales medidas que contempla el Plan de Acción por la Vivienda y ha remarcado que «la situación, hoy en día en España, ya no permite el plantear soluciones light», y esa «es la vocación de un Plan con 10 medidas que lo que plantea es intervenir seriamente el mercado de la vivienda, sin criminalizar a nadie y aportando soluciones a todas las partes que se involucran para que haya más vivienda y de mejor calidad».

Asimismo, Nacho Hernando ha asegurado que «Albacete es ahora mismo la capital de España en términos de rehabilitación, tanto de los fondos europeos, como de los fondos Feder que hemos puesto en marcha en Castilla-La Mancha de forma pionera para rehabilitar».

La Pajarita

En este sentido, ha avanzado que en la ciudad se están o se estarán rehabilitando casi 1.000 viviendas ya que «al éxito de La Pajarita» donde se están rehabilitando casi 500 viviendas, se va a sumar otra actuación en el barrio de los Hermanos Falcó, «donde, a partir de enero vamos a rehabilitar 200 viviendas, con casi con 4 millones de euros de ayuda, sobre una inversión de 5,6 y además con la misma empresa que ha hecho la rehabilitación de «La Pajarita».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Albacete, José González, ha destacado que «Emiliano García-Page está demostrando que el Gobierno regional es útil para los albaceteños y albaceteñas con las acciones concretas en materia de vivienda» y que es una de las «preocupaciones y necesidades más acuciantes para las personas de nuestra tierra» ha asegurado.

«Frente a este modelo, nos encontramos con el del alcalde de Albacete, Manuel Serrano, que llega tarde, no tiene proyecto de ciudad y está inmerso en la parálisis y la apatía», ha evidenciado el portavoz socialista, poniendo a modo de ejemplo, como «el señor Serrano ha sido incapaz de entregar todavía las 88 viviendas de protección pública que iniciamos en el anterior mandato, o los míseros 250.000 euros que ha destinado a la compra de viviendas para alquiler social».

José González ha reiterado que «Albacete necesita un Plan Integral de Vivienda, asequible y protegida que, además de dar respuesta a las más de 3.000 peticiones, ofrezca alternativas habitacionales y garantice el acceso a este derecho a medio y largo plazo», ha concluido.