Castilla-La Mancha destinará 75 millones a la construcción de viviendas e hipotecas a interés cero

Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha busca soluciones integrales sin criminalizar a ningún sector para dinamizar el mercado inmobiliario regional

La vivienda se consolida como uno de los principales factores de pobreza en Castilla-La Mancha

Nacho Hernando durante su intervención en el acto 'La vivienda por buen caminoi'
Nacho Hernando durante su intervención en el acto 'La vivienda por buen caminoi'

ABC

Toledo

El PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado el acto 'La vivienda por buen camino' en Albacete donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando ha avanzado que destinarán 75 millones de euros de ayudas para la construcción de nueva vivienda ... y para hipotecas a interés cero en el próximo Plan de Vivienda que pondrá en marcha el Gobierno regional.

