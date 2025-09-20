Castilla-La Mancha destinará 18 millones a bienestar animal en los próximos 3 años y elevará la ayuda frente a los ataques del lobo

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha asistido a la inauguración de la tercera edición de la Feria Ganadera de la comarca de Molina de Aragón

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá a disposición del sector ganadero un total de 18 millones de euros en ayudas al bienestar animal para los próximos tres años, a razón de seis millones anuales. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la inauguración de la tercera edición de la Feria Ganadera de la comarca de Molina de Aragón.

Martínez Lizán explicó que estas ayudas buscan compensar a los ganaderos que, de manera voluntaria, asumen compromisos en materia de bienestar animal, como la formación específica, el asesoramiento veterinario o la implantación de medidas frente a las temperaturas extremas. Este año ya se han abonado 6,3 millones de euros a 2.267 expedientes de explotaciones de ovino y caprino en extensivo y semiextensivo que han apostado por mejorar la calidad de su producción.

Apoyo frente al lobo

El consejero puso en valor las ayudas preventivas y paliativas frente a los ataques de lobo, especialmente relevantes en la provincia de Guadalajara y que suman casi 300.000 euros. Las ayudas preventivas pretenden evitar los ataques mediante la instalación de cercados y vallados, así como comprando y manteniendo perros mastines y las paliativas se activan cunado hay un ataque.

Subrayó que Castilla-La Mancha cuenta con «el sistema más rápido y eficaz» en el abono de compensaciones, ya que el pago paliativo se realiza en menos de un mes desde la notificación del ataque.

Además, avanzó que en 2026 las ayudas paliativas se incrementarán en un 30% sobre el precio de mercado por cabeza de ganado, tal y como ha solicitado el sector.

Asimismo, Martínez Lizán defendió la importancia de la ganadería extensiva para el medio rural, no solo como fuente de alimentos de calidad, sino también por su aportación a la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y las tradiciones culturales. En la comarca de Molina de Aragón se asientan 92 explotaciones de ovino y más de 40 de caprino, además de otros sectores que reflejan el peso de la actividad.

La feria, que reúne a ganaderos, profesionales e instituciones, incluye la presentación de la Asociación de Ganaderos Extensivos de la Comarca, catas de productos locales, jornadas formativas, una exhibición de drones pastores y un mercado artesanal. El consejero felicitó al alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, y a los impulsores del evento, al tiempo que reiteró el apoyo de las administraciones.

Preocupación por la nueva PAC

El titular de Agricultura mostró su preocupación por el escaso protagonismo que la ganadería extensiva tiene en la propuesta inicial de la PAC 2028-2034 presentada por la Comisión Europea. Aseguró que el Ejecutivo regional va a «dar la batalla todo lo posible» para garantizar que esta actividad no quede relegada en la normativa, confiando en la capacidad de negociación aún abierta.

Martínez Lizán señaló que Castilla-La Mancha cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y de otras comunidades autónomas para hacer un frente común de defensa ante Bruselas. Recordó, además, que el presidente Emiliano García-Page participó esta semana en la reunión del Comité de las Regiones en Dinamarca para crear alianzas que permitan preservar los fondos europeos y evitar la desaparición del Pilar 2 de la PAC.