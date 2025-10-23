Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones a la educación no universitaria en 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones de euros a la educación no universitaria en los Presupuestos regionales de 2026, lo que supone un incremento de casi 80 millones respecto al presente ejercicio. Así lo ha avanzado el vicepresidente ... primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha subrayado que este aumento refleja «el esfuerzo inversor del Ejecutivo para seguir mejorando y culminando la modernización de la red educativa, adaptándola a la realidad de la región».

Durante la presentación del concurso 'UpData Datathón' junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, Martínez Guijarro recordó que más del 70% del presupuesto autonómico se destina a gasto social y que la educación «es uno de los pilares prioritarios» de la acción del Gobierno regional. «El Ejecutivo de Emiliano García-Page tiene claro que la educación es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades, y aplicando esa máxima, aplicamos también el máximo de esfuerzo financiero en el marco educativo», afirmó.

El vicepresidente primero explicó que las cuentas para 2026, aprobadas esta semana por el Consejo de Gobierno y remitidas ya a las Cortes regionales para su tramitación, incluyen también un incremento del 7,5% en las dotaciones a las universidades públicas, lo que supone más de 18 millones adicionales y eleva la financiación total por encima de 263 millones de euros.

En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el presupuesto permitirá avanzar en la ejecución de infraestructuras clave como el campus biosanitario de Ciudad Real y el campus de Ciencias de la Salud en Talavera de la Reina. Por su parte, en la Universidad de Alcalá de Henares, la inversión se concentrará en el campus de Guadalajara, consolidando el compromiso del Gobierno regional con el sistema universitario y con la vertebración territorial del conocimiento.

Martínez Guijarro destacó además que el proyecto de presupuestos incorpora «de lleno» la gratuidad de la primera matrícula universitaria, una medida que, según señaló, «refuerza la igualdad de oportunidades y facilita que todos los jóvenes de la región puedan acceder a la formación superior sin barreras económicas».

El vicepresidente primero concluyó destacando que el esfuerzo presupuestario en educación -tanto universitaria como no universitaria- demuestra la voluntad del Ejecutivo de seguir fortaleciendo los servicios públicos. «Invertir en educación es invertir en el futuro, en cohesión y en igualdad», afirmó, reiterando que el Gobierno regional «mantendrá la educación como una prioridad esencial de su política social y económica».