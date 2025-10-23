Suscribete a
Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones a la educación no universitaria en 2026

El Gobierno regional incrementa en casi 80 millones el presupuesto educativo y eleva un 7,5% la financiación de las universidades públicas, con más de 263 millones de euros

Educación amplía las ayudas para libros de texto y comedor escolar con un presupuesto de 13,4 millones de euros

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de Castilla-La Mancha
Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones de euros a la educación no universitaria en los Presupuestos regionales de 2026, lo que supone un incremento de casi 80 millones respecto al presente ejercicio. Así lo ha avanzado el vicepresidente ... primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha subrayado que este aumento refleja «el esfuerzo inversor del Ejecutivo para seguir mejorando y culminando la modernización de la red educativa, adaptándola a la realidad de la región».

