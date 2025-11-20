Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha destinará en 2026 a Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 1.363 millones

Suben las partidas de sanidad animal y seguros agrarios, habrá ocho millones para arreglar caminos rurales y se crea el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada, que concederá préstamos para mejorar las explotaciones

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no solo consolida su presupuesto para 2026 sino que lo aumenta ligeramente al alcanzar los 1.363 millones de euros en 2026, el tercero más amplio del Gobierno regional, según ha informado en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app