Castilla-La Mancha destina más de 17 millones en ayudas a municipios para reforzar la atención a las personas mayores

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social y la Dirección General de Mayores, resolverá en los próximos días, de manera provisional, la convocatoria de ayudas por valor de 17,1 millones de euros dirigidas a entidades locales de la región en 2025 con el objetivo de garantizar la atención y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Así lo ha adelantado este viernes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una atención a los medios en el marco de una ruta senderista para mayores organizada en el entorno de Centenera, en la provincia de Guadalajara.

Estas subvenciones, convocadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, están destinadas a entidades de ámbito territorial inferior al municipio, ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones municipales, que podrán acceder a la financiación para mantener y reforzar sus recursos y programas.

La convocatoria se estructura en dos líneas. La Línea 1 está destinada al mantenimiento de plazas en residencias y centros de día para personas mayores. La Línea 2 contempla la financiación de gastos de personal y mantenimiento de programas y proyectos de envejecimiento activo, promoción de la autonomía personal y prevención de la soledad no deseada.

En total, se han recibido 427 solicitudes: 121 para programas de envejecimiento activo, 153 para viviendas de mayores, 64 para centros de mayores, 34 para centros de día y 55 para residencias.

La cuantía se distribuye en 11,2 millones de euros para la Línea 1 y 5,9 millones de euros para la Línea 2. Entre las novedades de esta convocatoria se encuentra la diferenciación de líneas de financiación, que «permite una valoración más objetiva y equitativa de las solicitudes», así como un nuevo sistema de pago mensual vinculado a la justificación, que refuerza el control y la agilidad en la gestión.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que esta iniciativa «refuerza el compromiso del Gobierno regional con nuestros mayores, apoyando a los ayuntamientos y entidades locales, que son la primera puerta de acceso a los recursos».