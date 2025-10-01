Castilla-La Mancha destina más de 560 millones de euros al año al bienestar de las personas mayores

La consejera ha participado en una jornada sobre la soledad no deseada

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con las personas mayores al destinar más de 560 millones de euros de presupuesto anual a políticas de bienestar social dirigidas a este colectivo. Esta inversión se traduce en más de 1,5 millones de euros diarios destinados al cuidado, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de los mayores en la región, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su intervención en una jornada sobre soledad no deseada organizada por ACCEM, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrada en el Centro de Ocio 'Río Henares' de Azuqueca.

«Las personas mayores son un pilar fundamental de nuestra sociedad, y nuestro deber es devolverles, con más apoyos y recursos, parte del esfuerzo que han realizado por todos nosotros», ha señalado García Torijano. En este sentido, ha reivindicado a Castilla-La Mancha como una comunidad referente a nivel nacional en atención a la dependencia y programas de envejecimiento activo, con una amplia red de servicios desplegada tanto en zonas urbanas como rurales.

Uno de los puntos clave abordados por la consejera ha sido la Estrategia Regional contra la Soledad No Deseada (2022–2025), considerada pionera en España. Este plan ha permitido desplegar un conjunto de programas y servicios orientados a combatir el aislamiento social de las personas mayores. «Envejecer no tiene por qué significar aislarse. En Castilla-La Mancha queremos que cada persona mayor viva como ha elegido: con dignidad, con vínculos sociales fuertes y con el apoyo de su tierra», ha remarcado.

Miles de personas ya se han beneficiado de esta estrategia, que combina acciones coordinadas para promover la participación social, el acompañamiento, y la atención emocional de las personas mayores que viven solas.

Apoyo al medio rural

Durante su intervención, García Torijano también ha destacado la colaboración estable que mantiene el Ejecutivo autonómico con la organización sin ánimo de lucro ACCEM. Este año, la entidad gestiona programas específicos para mayores con una financiación regional que supera el millón de euros, beneficiando a la provincia de Guadalajara y al resto de Castilla-La Mancha.

Los fondos se han destinado a proyectos centrados en el acompañamiento, la autonomía personal y el envejecimiento activo, muchos de ellos desplegados en pequeños municipios y entornos rurales.