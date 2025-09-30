Castilla-La Mancha desactiva el Meteocam sin que las tormentas hayan producido incidentes graves ni heridos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las ocho de la mañana de este martes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que permanecía en Fase de Alerta —Situación Operativa 0— en las provincias de Cuenca y Albacete desde las cinco de la tarde del pasado domingo 28 de septiembre.

La decisión se ha adoptado una vez finalizados los avisos de nivel naranja y amarillo elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes lluvias y tormentas en estas provincias, y tras constatarse la ausencia de incidentes de gravedad. Tampoco se han producido daños personales.

Durante el tiempo de activación del Meteocam, el Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de 12 incidentes, todos ellos en la provincia de Albacete. En Cuenca no se contabilizó ningún aviso relacionado con las precipitaciones.

Los sucesos atendidos por la Sala de Coordinación del 112 se produjeron, en su mayoría, entre las 21y las 23 horas del domingo y se concentraron en la localidad de Almansa, aunque también se vieron afectados municipios como Valdeganga, Montealegre del Castillo o Villavaliente. Asimismo, se registró algún incidente en Hellín.

La mayor parte de las incidencias estuvieron relacionadas con balsas de agua en la vía pública, calles y carreteras, así como la inundación de algún garaje y el desprendimiento de cables eléctricos. Todos los incidentes fueron resueltos sin consecuencias personales.