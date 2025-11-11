Suscribete a
Castilla-La Mancha dedicará 20,5 millones del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades a financiar 560 proyectos sociales en 2026

Según la consejera Bárbara García Torijano, la región es «referente en gestión social, en colaboración con el Tercer Sector y en una sociedad más justa»

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano JCCM

J. A. P.

Toledo

La Junta de Castilla-La Mancha financiará 560 proyectos sociales gracias a los 20,5 millones de euros procedentes del IRPF 2025 y el Impuesto sobre Sociedades. Todos los proyectos se ejecutarán a lo largo del año que viene.

Según ha explicado la consejera ... de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, se recibieron 825 solicitudes, el mayor número de siempre, presentadas por 351 entidades sociales, de las cuales 40 lo hicieron por primera vez.

