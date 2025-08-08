Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha, cuarta región peor financiada al contar en 2023 con 3.298€ por habitante, un 3,4% inferior a la media

La infrafinanciación de la región se produce pese a que recibió 1.919 millones de euros a través de los fondos de redistribución interterritorial

Madrid aporta a la solidaridad regional el 75% del total y el triple que Cataluña

La ministra MaríaJesús Montero saluda al consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una foto de archivo
La ministra MaríaJesús Montero saluda al consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una foto de archivo
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Castilla-La Mancha continúa en el grupo de comunidades peor financiadas por el sistema autonómico. Así lo refleja el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por Ángel de la Fuente, que analiza la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023, recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda.

El informe vuelve a poner el foco en la persistencia de desigualdades estructurales en el reparto de recursos entre comunidades. Castilla-La Mancha, junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, forma parte del grupo que sistemáticamente recibe una financiación inferior a la media nacional, incluso después de aplicar los mecanismos de nivelación y ajustes normativos previstos en el modelo.

Noticia Relacionada

En concreto, Castilla-La Mancha contó en 2023 con una financiación efectiva de 3.298 euros por habitante ajustado, lo que la sitúa como la cuarta comunidad de régimen común con menor financiación. Solo Murcia (3.215 euros), Comunidad Valenciana (3.215 euros) y Andalucía (3.235 euros) recibieron menos recursos por habitante. En el extremo opuesto se sitúan regiones como Cantabria (4.313 euros), La Rioja (3.886 euros), Extremadura (3.829 euros), Canarias (3.680 euros), Castilla y León (3.655 euros) y Asturias (3.605 euros) todas por encima de la media nacional con la que se cerró el ejercicio 2023, que fue de 3.415 euros, un 0,79% más que en el año 2022.

Balance del sistema de

financiación autonómica 2023

En millones de euros

Financiación

efectiva

(cálculo de Estado

de las necesidades

de financiación

de cada comunidad)

Ingresos

tributarios

Cataluña

26.735

29.001

Galicia

10.144

7.327

Andalucía

26.934

20.981

Asturias

3.774

2.972

Cantabria

2.432

1.753

La Rioja

1.272

952

Murcia

4.759

3.741

Valencia

15.890

14.571

Aragón

4.839

4.200

Castilla-LM

6.903

4.984

Canarias

8.345

4.190

Extremadura

4.213

2.360

Baleares

4.547

4.905

Madrid

22.326

30.301

Cast. y León

9.320

7.041

Saldo

Reciben

Aportan

Cataluña

2.266

2.817

Galicia

Andalucía

5.953

Asturias

802

Cantabria

678

La Rioja

320

Murcia

1.019

Valencia

1.319

Aragón

640

Castilla-LM

1.919

Canarias

4.155

Extremadura

1.853

Baleares

358

Madrid

7.975

Cast. y León

2.279

Necesitan

23.754

10.599

13.126

Aportación

de las CC.AA

Aportación

del Estado

Fedea / ABC

Balance del sistema de financiación autonómica 2023

En millones de euros

Financiación

efectiva

(cálculo de Estado

de las necesidades

de financiación

de cada comunidad)

Ingresos

tributarios

Saldo

Reciben

Aportan

Cataluña

26.735

29.001

2.266

2.817

Galicia

10.144

7.327

Andalucía

26.934

20.981

5.953

Asturias

3.774

2.972

802

Cantabria

2.432

1.753

678

La Rioja

1.272

952

320

Murcia

4.759

3.741

1.019

Valencia

15.890

14.571

1.319

Aragón

4.839

4.200

640

Castilla-LM

6.903

4.984

1.919

Canarias

8.345

4.190

4.155

Extremadura

4.213

2.360

1.853

Baleares

4.547

4.905

358

Madrid

22.326

30.301

7.975

Cast. y León

9.320

7.041

2.279

Necesitan

23.754

10.599

13.126

Aportación de las CC.AA

Aportación del Estado

Fedea / ABC

El índice de financiación relativa -que compara la financiación por habitante ajustado de cada comunidad con la media nacional- revela que Castilla-La Mancha se situó un 3,4% por debajo del promedio, con un índice del 96,6%.

Aunque en términos absolutos la comunidad dispuso de unos ingresos de 6.903 millones de euros en 2023, la comparación per cápita ajustada evidencia que el reparto sigue sin responder a las particularidades territoriales de la región.

Noticia Relacionada

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido en los últimos años que el nuevo sistema de financiación debe reconocer el sobrecoste de prestar servicios en zonas rurales despobladas y dispersas atendiendo a un criterio de reparto basado en la población ajustada. Asimismo, demanda un modelo que fomente la redistribución de recursos y refuerce el Estado del Bienestar en todas las regiones.

Sin embargo, no hay avances. De hecho, en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado mes de junio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, salió visiblemente «triste y decepcionado». Aunque valoró positivamente el gesto político de celebrar la cita en Cataluña, Page lamentó que la reunión no ofreciera «ningún compromiso» en materia de financiación.

Solidaridad regional

La infrafinanciación de Castilla-La Mancha se produce pese a los mecanismos de redistribución del sistema, que compensan a aquellas con menor capacidad fiscal con recursos adicionales. Y eso que Castilla-La Mancha fue una de las regiones más beneficiadas en 2023, al recibir 1.919 millones de euros.

Las transferencias percibidas por Castilla-La Mancha a través de los flujos redistributivos representaron un 38,5% de sus ingresos tributarios homogéneos, uno de los porcentajes más elevados del país.

Solo otras nueve comunidades superan también el 20% en este indicador. Entre ellas, Cantabria (38,69%), Galicia (38,44%), La Rioja (33,63%), Castilla y León (32,38%), Andalucía (28,37%), Murcia (27,23%) y Asturias (27%). Especialmente llamativos son los casos de Canarias y Extremadura, donde el dinero recibido a través del sistema de financiación supera incluso su propia recaudación: un 99,18% en el primer caso y un 78,53% en el segundo.

En sentido contrario, comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares se sitúan como grandes aportantes netas al modelo actual de financiación autonómica.

En 2023, Madrid transfirió al sistema de nivelación 7.975 millones de euros, seguida de Cataluña con 2.266 millones y Baleares con 358 millones. Estas cifras suponen entre el 7,81% y el 7,31% de los ingresos tributarios en el caso de Cataluña y Baleares, y del 26,32% en el caso de Madrid.

El informe cifra en 23.755 millones el volumen total de recursos redistribuidos entre territorios en 2023. De ellos, 13.156 millones llegaron del Estado y los 10.599 millones restantes fueron aportados por las comunidades más ricas a la solidaridad interregional.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app