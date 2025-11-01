Suscribete a
Castilla-La Mancha crea la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades/Talento

Esta Unidad tiene como objetivo ofrecer una respuesta educativa inclusiva y especializada al alumnado con altas capacidades, atendiendo también a las necesidades del profesorado y las familias

Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones a la educación no universitaria en 2026

García-Page junto a otras autoridades visitan una escuela infantil en Valverde de Júcar
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) va a publicar este próximo lunes, 3 de noviembre, la creación de la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades/Talento.

Lo ha anunciado este viernes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador ... Pastor, tras la inauguración que ha realizado el presidente regional, Emiliano García-Page, de la escuela infantil de Valverde de Júcar (Cuenca), donde han estado acompañados, entre otros, del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro y el alcalde de la localidad, Eduardo Mena.

