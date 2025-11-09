Castilla-La Mancha convocará seis pruebas del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores de camión y autobús en 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará a lo largo de 2026 seis pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), necesario para ejercer como conductor profesional de camiones y autobuses en toda la Unión Europea.

Estas pruebas permiten acceder al ... título obligatorio para conductores de camiones con una masa superior a 3.500 kilogramos y autobuses, acreditando la formación indispensable para conducir vehículos pesados de manera profesional. El CAP complementa al permiso de conducir de las categorías C o D y se compone de un curso inicial y una formación continua que debe renovarse cada cinco años.

Los exámenes constarán de un cuestionario de 100 preguntas más tres de reserva, y los aspirantes dispondrán de dos horas para completarlo. Según ha informado la Junta, para la admisión a examen se debe haber realizado previamente la validación del curso por la correspondiente comunidad autónoma responsable. Noticia Relacionada España encara una subida de hasta 45 céntimos por litro en el combustible por los derechos de emisión Bruno Pérez El sector del transporte se prepara para encajar un golpe que desencadenará una subida general El calendario de inscripción fijado por el Ejecutivo regional contempla seis convocatorias: la primera, del 1 al 23 de diciembre de 2025; la segunda, del 1 al 21 de febrero de 2026; la tercera, del 30 de marzo al 23 de abril; la cuarta, del 1 al 23 de junio; la quinta, del 1 al 22 de agosto; y la sexta y última, del 1 al 23 de octubre de 2026. Las fechas concretas de celebración de los exámenes se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una vez finalizados los periodos de inscripción, teniendo en cuenta el número de aspirantes y la disponibilidad de las instalaciones adecuadas. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado la importancia de esta convocatoria para la dinamización del sector. «Estos exámenes son una demanda del sector del transporte con el que podemos conseguir que, en el ámbito de la logística, que es uno de los motores económicos no solo de Castilla-La Mancha sino del conjunto de España, sigamos nutriendo a las empresas de talento», ha asegurado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión