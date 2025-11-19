Suscribete a
Castilla-La Mancha convoca 910 plazas de Maestros y Profesores con la Oferta de Empleo Público 2025

321 son de Maestros, que sumadas a las de la OEP 2024 dan un total de 543 plazas para la oposición de 2026, y 575 plazas se reservan a las de Enseñanza Secundaria en 2027

Personas esperando a entrar a las oposiciones de Maestros
Personas esperando a entrar a las oposiciones de Maestros

FRAN MALARA

Toledo

La Mesa Sectorial de Educación de Castilla-La Mancha ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 con 910 plazas, cumpliendo el 120% de la tasa de reposición, el máximo permitido por la normativa estatal, con 151 plazas más que en años ... anteriores.

