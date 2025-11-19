Castilla-La Mancha convoca 910 plazas de Maestros y Profesores con la Oferta de Empleo Público 2025

La Mesa Sectorial de Educación de Castilla-La Mancha ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 con 910 plazas, cumpliendo el 120% de la tasa de reposición, el máximo permitido por la normativa estatal, con 151 plazas más que en años ... anteriores.

El sindicato ANPE ha informado en nota de prensa de que, de estas 910 plazas, 321 son de Maestros, que, sumadas a las 222 plazas de la OEP de 2024, dan como resultado las 543 plazas que se convocan a oposición del Cuerpo de Maestros, cuyas pruebas se iniciarán en junio de 2026.

En este sentido, las plazas convocadas por cada especialidad son las siguientes:

Primaria: 180 plazas (165 de turno libre, 9 para turno de discapacidad no intelectual y 6 en el turno de discapacidad intelectual).

Educación Infantil: 127 plazas (165 de turno libre, 4 para turno de discapacidad no intelectual y 2 en el turno de discapacidad intelectual).

Inglés: 80 plazas (73 de turno libre, 5 para turno de discapacidad no intelectual y 2 en el turno de discapacidad intelectual).

Educación Física: 47 plazas (43 de turno libre, 2 para turno de discapacidad no intelectual y 2 en el turno de discapacidad intelectual).

Música: 31 plazas (28 de turno libre, 2 para turno de discapacidad no intelectual y 1 en el turno de discapacidad intelectual).

Pedagogía Terapéutica: 52 plazas (49 de turno libre, 2 para turno de discapacidad no intelectual y 1 en el turno de discapacidad intelectual).

Audición y Lenguaje: 16 plazas (13 de turno libre, 2 para turno de discapacidad no intelectual y 1 en el turno de discapacidad intelectual).

Francés: 4 plazas (2 de turno libre y 2 para turno de discapacidad no intelectual).

La convocatoria de Oposiciones se publicará, previa negociación, a finales de enero o principios de febrero de 2026.

Por su parte, la OEP 2025 reserva 575 plazas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a las que se sumarán las plazas que deriven de la OEP de 2026, y que se convocarán en 2027.

Por último, quedan 14 plazas correspondientes al Cuerpo de Inspectores, que sumadas a las 17 plazas de la OEP 2024 resultan 31 plazas (29 de turno libre y 2 de discapacidad no intelectual).

El sindicato ANPE ha confirmado que se regulará la no obligatoriedad de presentarse a la oposición para mantenerse en la bolsa ordinaria de interinidades, que se aplicará a partir de las oposiciones del Cuerpo de Maestros de 2026, tal y como recoge el Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE.