Castilla-La Mancha, entre las comunidades que más rápido pagan a sus proveedores: Lo hace en 17 días, 10 menos que la media

Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas del país que más rápido pagan a sus proveedores al cierre del mes de junio, según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda.

Tal y como recogen estas cifras correspondientes al sexto mes del año, la región ha abonado sus facturas en una media de 17 días, diez menos que la media nacional, que se sitúa en 27 días. De este modo, Castilla-La Mancha mantiene la tendencia de registrar un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP) por debajo del conjunto de las comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital se ha subrayado que estos indicadores son consecuencia «de la buena gestión financiera y de tesorería del Gobierno de Castilla-La Mancha», además de reforzar el compromiso del Ejecutivo autonómico con el tejido empresarial.

Los datos publicados por el Ministerio también reflejan que el Periodo Medio de Pago a Proveedores de la Administración Central se situó en 23 días en junio, seis más que en Castilla-La Mancha.

El cierre del ejercicio 2024 ya situó a la comunidad entre las seis de régimen común que más rápido abonaban a sus proveedores, con un plazo medio de 22 días, nueve menos que la media nacional.

«Tanto las cifras del pasado mes de junio como las de final de 2024 muestran que el Gobierno regional cumple con el límite legal de pago establecido en 30 días para las administraciones públicas, y además mejora esos indicadores. De esta forma, se garantiza un flujo de pagos ágil y eficiente, lo que contribuye a favorecer la actividad empresarial, el crecimiento económico y el empleo en Castilla-La Mancha», señalan desde la Consejería de Hacienda.