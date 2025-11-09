Suscribete a
Castilla-La Mancha cerró 2024 con superávit y se consolida entre las comunidades con mejor equilibrio fiscal

La región logra un saldo positivo del 0,03% del Producto Interior Bruto (PIB), según el Informe de las Comunidades Autónomas 2024, y se sitúa en el grupo de autonomías con superávit junto a Andalucía, Extremadura, Canarias, Navarra, Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León

La AIReF mejora tres décimas la previsión de déficit de Castilla-La Mancha para 2025 y lo sitúa en el 0,1% del PIB

El conjunto de las comunidades cerró 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, «muy por debajo del 0,92% con el que acabaron en 2023
El conjunto de las comunidades cerró 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, «muy por debajo del 0,92% con el que acabaron en 2023 E.Press

Castilla-La Mancha cerró 2024 con superávit, equivalente al 0,03% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos del Informe de las Comunidades Autónomas 2024, elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona. La región se mantiene así entre las comunidades ... con mejores resultados fiscales del país, en un ejercicio en el que el conjunto autonómico redujo su déficit hasta el 0,1% del PIB.

