Castilla-La Mancha celebrará el 5 de junio el Día del Pueblo Gitano

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, asegura que se trata de «un reconocimiento hacia un pueblo como el gitano que ha sufrido tanto y que a la vez ha aportado tanta cultura y bienestar a nuestro país»

Galardonados en la entrega de los Premios Contigo del Ayuntamiento de La Roda
ABC

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado que la Comunidad autónoma celebrará cada 5 de junio el Día Regional del Pueblo Gitano, coincidiendo con la fecha en que se tiene constancia de su primera presencia en nuestro territorio, ... en 1488. Se trata, ha avanzado, de «un reconocimiento hacia un pueblo como el gitano que ha sufrido tanto y que a la vez ha aportado tanta cultura y bienestar a nuestro país«.

