Castilla-La Mancha celebra 25 años de competencias educativas y reivindica la inclusión, la igualdad y el futuro

El Acto del Día de la Educación de Castilla-La Mancha ha sido una cita marcada por el reconocimiento al trabajo de la comunidad educativa, la celebración de los 25 años de transferencias y la mirada puesta en los retos que afrontará la región ... en los próximos años.

Durante la gala, celebrada en Consuegra, Toledo, han tomado la palabra diferentes representantes públicos para destacar la evolución del sistema educativo en este cuarto de siglo y su papel como motor de igualdad y cohesión social.

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, subrayó el carácter transformador de la educación. «La educación es esa llave silenciosa que abre puertas al aprendizaje, a otras formas de mirar el mundo, y sobre todo una llave para crear y para convivir», afirmó.

Pastor subrayó que Castilla-La Mancha cuenta hoy con un proyecto educativo «que avanza, abre puertas a la inclusión, a la equidad y a la innovación», y que tiene como objetivo esencial «no dejar a nadie atrás». Asimismo, pidió entender esta celebración como «un punto seguido», recordando que «tenemos que seguir escribiendo los renglones de la educación cada día».

Durante su intervención, el consejero recordó el trabajo que supusieron las transferencias educativas hace 25 años y tuvo palabras de reconocimiento para José Valverde Serrano, consejero de Educación en 1999, y a su equipo. «Cuánto trabajo, cuánto debate supuso las transferencias; gracias a ti, Pepe», dijo.

Referente en escuelas rurales

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, apeló a figuras como Nelson Mandela o Antonio Machado para enfatizar el poder transformador del conocimiento. «La educación es el arma más poderosa si quieres cambiar el mundo», citó de Mandela, y recordó que «solo se gana lo que se da», en referencia al legado machadiano.

Bellido hizo balance de los logros desde la asunción de las competencias educativas. Un 10% más de alumnado, el doble de docentes, el triple de inversión, y casi 300 nuevos centros educativos, muchos de ellos en el medio rural. También destacó que Castilla-La Mancha es «la región con escuelas rurales abiertas con el menor número de alumnos y con la universidad más asequible, con el primer año de matrícula gratuito».

El presidente de las Cortes situó estos avances en el marco de la autonomía regional. «A quien mejor le ha sentado la autonomía es a Castilla-La Mancha», recordó, señalando que en 1983 el analfabetismo alcanzaba el 13%, mientras que hoy «el 25% de la población tiene estudios universitarios».

Asimismo, Bellido instó a mirar al mundo con perspectiva. «250 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación; en Hungría se han privatizado el 80% de las universidades, en EEUU y Argentina se censuran libros». En contraposición, reivindicó a Castilla-La Mancha como «una región educadora que garantiza oportunidades a todas las personas».

Igualdad de oportunidades

De otro lado, la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez García, compartió un mensaje centrado en el valor humano de la educación. «Hablaré de las pequeñas cifras: las manos de esos niños y niñas, las miradas de confianza, la emoción de un libro descubierto…», expresó. Para la alcaldesa, «cada niño y niña tiene una historia, cada joven un proyecto», y el sistema educativo debe acompañarlos en ese camino.

Rodríguez celebró que estos 25 años de competencias educativas representan «mucho más que un recorrido: celebramos que se construye un futuro de igualdad de oportunidades que no deja a nadie atrás».

La alcaldesa subrayó también la importancia del papel de la comunidad educativa, pues «20 años de nuestra vida los pasamos en los centros educativos; vuestra responsabilidad es enorme, pero también valiosa. Gracias por vuestro trabajo, vocación y entrega», concluyó, no sin antes remarcar que en estos momentos «nos toca estar a la altura en los próximos 25 con más cooperación, innovación e igualdad».

Folclore y música en directo

El acto contó con música en directo gracias al pianista Jesús Alberto Luna, así como al alumnado del Colegio Público Miguel de Cervantes de Consuegra, que ofreció un recorrido por las tonadas ibéricas guiados por la profesora Carolina Palencia. Con pandero cuadrado, cucharas y panderetas, los jóvenes intérpretes acompañaron melodías que rescatan el folclore castellanomanchego.

Entre las piezas interpretadas se escucharon letras populares que arrancaron sonrisas y aplausos del público, como el 'Canto de la vendimia' o esta otra letra «Si yo fuera carpintero yo te labrara. Labraría el madero. Con el lápiz, lapicero. La regla y el compás». Una muestra viva de cómo la tradición musical se integra en la vida educativa de la región y la música de raíz y el folclore tienen cabida en las aulas.

La televisiva Raquel Martín y María del Pilar García, estudiante de la Escuela de Adultos de Tarancón en la provincia de Cuenca, condujeron la gala. Esta última dejó uno de los mensajes más emotivos de la jornada: «Nunca es tarde para seguir aprendiendo, la ilusión no tiene fecha… cumplimos años, sí, pero la curiosidad puede seguir joven», compartió.

Durante la gala en el Teatro Don Quijote de Consuegra también se proyectó el videoclip 'La educación es la clave', interpretado por alumnado de varios centros y letra y música de Jesús Alberto Luna, y desde Talavera de la Reina (Toledo) los alumnos del quinto curso de Educación Primaria del Colegio Público 'San Ildefonso' representaron 'La batalla de los valientes' dirigidos por Esmeralda Guerrero, un alegato contra el acoso escolar o 'bullying' a partir de la música de 'Carmina Burana' de Carl Orff y otros temas. Además, el público ha disfrutado con la coreografía basada en 'El mago de Oz' gracias a la Academia de Danza Elena Camuñas de Consuegra.