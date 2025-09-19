Castilla-La Mancha becará este año el comedor escolar a 16.500 alumnos, el 65% de los usuarios

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visitado el CEIP Ana Soto de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 95 millones de euros en los últimos diez años para garantizar el servicio de becas de comedor escolar en la región. Así lo ha destacado este viernes la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, durante una visita al CEIP Ana Soto de Albacete, en la que ha estado acompañada del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En sus declaraciones, Torrecilla explicó que, en esta última década, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha concedido «más de 220.000 becas de comedor escolar destinadas a familias con bajos recursos económicos, con alumnos y alumnas de educación especial o transportados».

La viceconsejera detalló que cada año se han invertido unos 10 millones de euros de media en este programa y recordó que, en el presente curso, «se van a becar a 16.500 alumnos y alumnas». Según precisó, «sabemos que recibirán beca un 65% de los usuarios de comedor escolar».

Torrecilla también puso en valor las medidas impulsadas por el Gobierno regional para facilitar el acceso a la educación y reducir costes a las familias. Subrayó que Castilla-La Mancha afronta «uno de los inicios de curso más económicos de todo el país», gracias a iniciativas como la primera matrícula universitaria gratuita, las becas de comedor y de libros de texto, el banco de libros y la gratuidad de la etapa educativa de 2 a 3 años.

La responsable regional de Educación recalcó que estas medidas suponen un importante ahorro anual. «Las familias se ahorrarán una media de 1.750 euros en educación 2-3 años, 945 euros en comedor escolar, 212 en libros y unos 1.000 euros en la primera matrícula universitaria», ha concretado.