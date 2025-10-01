Castilla-La Mancha bate récords: Dos millones de viajeros y cuatro millones de pernoctaciones hasta agosto

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros de Castilla-La Mancha (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) llegaron a las 317.210 en el mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles.

De las mismas, tan solo 22.835 fueron de personas extranjeras, mientras los turistas nacionales supusieron 294.375. El mayor volumen de turistas que hicieron uso de alojamientos extrahoteleros acudieron a alojamientos de turismo rural, con un total de 166.435, de los cuales 154.079 fueron de origen nacional, y 12.356 de origen extranjero. Le siguen los campings, con 107.642 pernoctaciones en la región, un total de 101.579 procedentes del territorio nacional, y tan solo 6.063 de origen extranjero.

Finalmente, los apartamentos turísticos registraron 43.133 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 38.717 de turistas nacionales, y 4.416 desde el extranjero. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos españoles se incrementaron un 1,5% en agosto, mientras que las pernoctaciones en campings aumentaron un 0,6%.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado que la región ha cerrado «el mejor verano turístico de su historia«, siendo además la segunda comunidad autónoma de todo el país, y primera de interior, con mayor crecimiento en la llegada de viajeros y pernoctaciones en turismo rural en el mes de agosto, que además ha batido todos los récords de demanda en el sector los crecimientos interanuales, del 19 por ciento en viajeros con respecto a agosto del año anterior y del 16,4 por ciento en pernoctaciones, «sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma con mayor dinamismo en turismo rural en todo el país en el mes de agosto, y la primera de interior», sólo por detrás de la Región de Murcia, en un contexto además de caída en la evolución interanual en el conjunto del país, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con estos registros, «el sector turístico en Castilla-La Mancha supera por primera vez en la historia los dos millones de viajeros en alojamientos reglados en los ocho primeros meses del año, y por primera vez también se superan los cuatro millones de pernoctaciones entre enero y agosto«, ha señalado Patricia Franco, que ha remarcado además que, dentro de este récord absoluto, »el conjunto de los alojamientos turísticos en la región han cerrado el mejor verano de toda la serie histórica, con más de 921.000 viajeros alojados y cerca de 1,9 millones de pernoctaciones en los meses de junio, julio y agosto«.