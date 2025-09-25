Castilla-La Mancha avanza en la elaboración del 'Plan de Salud 3.0' que incorpora la IA y potencia la robotización y la salud digital

Castilla-La Mancha ha dado un paso decisivo en su modernización sanitaria con el diseño del 'Plan de Salud 3.0', una estrategia que se desplegará hasta 2030 y que situará la salud digital, la robotización y la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el centro de su modelo asistencial. La Consejería de Sanidad trabaja actualmente en el desarrollo de este plan, que contempla la implantación progresiva de nuevas medidas para consolidar el liderazgo tecnológico de la región.

El anuncio se produjo en el marco del encuentro organizado en Toledo por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que reunió a periodistas nacionales y regionales y contó con la participación del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. La cita incluyó también una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de referencia en la aplicación de tecnologías punteras en la recuperación de pacientes con lesión medular.

Durante su intervención, Fernández Sanz subrayó que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha invertido más de 500 millones de euros en tecnología sanitaria en la última década. Gracias a este esfuerzo, se han renovado todos los TACs, instalado resonancias magnéticas en los hospitales de la región, modernizado ecógrafos y actualizado siete salas de Hemodinámica. Además, en los próximos meses se pondrán en marcha los servicios de Medicina Nuclear y Radioterapia en las cinco provincias.

«Castilla-La Mancha era en 2015 la región con mayor obsolescencia tecnológica en España; hoy, tras un gran esfuerzo, está en el puesto que merece», defendió Fernández Sanz

2Apuesta por la tecnología sanitaria«

Por su parte, el secretario general de Fenin, Pablo Crespo, destacó el «encomiable esfuerzo» de la Consejería de Sanidad en un territorio marcado por la dispersión poblacional, la ruralidad y una elevada tasa de enfermedades crónicas. «Valoramos muy positivamente la apuesta del Gobierno regional por apoyarse en la tecnología sanitaria para mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos», afirmó.

El sector de tecnología sanitaria aporta 11.600 millones de euros de valor añadido a la economía española (5.100 directos y 6.400 indirectos), con una facturación de más de 12.000 millones y exportaciones de 5.000 millones anuales. Según Crespo, cada euro invertido en esta industria genera 1,27 euros adicionales en la economía del país.

La industria se ha consolidado también como referente en empleo de calidad y estable, con más de 54.000 puestos de trabajo directos (96% indefinidos y un 46% ocupados por mujeres). Además, cada compañía destina una media de 60.000 euros anuales por trabajador, lo que duplica la media industrial nacional.

El sector refuerza su liderazgo en innovación con una inversión anual en I+D+i de 264 millones de euros y 163 nuevas patentes europeas de origen español registradas en el último ejercicio, lo que supone un incremento del 14% y sitúa al sector en el segundo puesto nacional en número de patentes.

Inteligencia Artificial y seguridad del paciente

El seminario celebrado en Toledo abordó también el papel de la inteligencia artificial en la sanidad. Crespo destacó su potencial en imagen médica, robótica y anatomía patológica, ámbitos donde ya permite diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Sin embargo, advirtió de que «el apetito por implementar la IA no puede comprometer la seguridad de los pacientes».

En este sentido, recordó que la regulación sanitaria europea exige el marcado CE de producto sanitario, requisito imprescindible para garantizar seguridad, calidad y eficacia. Una idea que compartió Alfonso Barragán, técnico superior informático del Sescam, quien recalcó que el cumplimiento normativo es esencial para asegurar el éxito del uso de la IA en la práctica asistencial.