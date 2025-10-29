Castilla-La Mancha atiende a dos niños gazatíes en los hospitales de Toledo y Albacete, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad. Los menores llegaron en la madrugada del lunes acompañados de sus padres y hermanos, de los que se ocupa Accem, ... ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables.

Los dos menores gazatíes atendidos en los dos hospitales de Castilla-La Mancha han llegado a España junto con otros 17 niños trasladados por dos aviones del Ejército del Aire que han participado en una misión conjunta con el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras.

El menor de Toledo pertenece a una familia con 7 miembros y el de Albacete son 6. «Llevan dos días aquí y nuestro esquema es hablar con los familiares, ver la especialidad que necesitan, nos encargamos de su manutención, técnicas de apoyo, clases, colegios, idioma y cuidamos de su salud», ha explicado a ABC el responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, todo ello atendido por trabajadores sociales, psicólogos y servicio de traducción.

«Vienen de una situación muy dura y difícil, intentaremos que se sientan cómodos y se desvinculen lo que puedan de la guerra«, ha añadido Carlés.

Según explicó el pasado lunes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ofreció para atender a menores procedentes de Gaza en las especialidades de Oncología, Traumatología y Oftalmología. «Estamos abiertos a cualquier número y serán tratados en los hospitales de Toledo y Albacete, donde tenemos todas las especialidades, pero también en Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y el resto de hospitales si fuese necesario. Estamos abiertos a lo que nos pidan para atender a los niños de la Gaza«, dijo el consejero.

La acogida y atención integral de los familiares es gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.