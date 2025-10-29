Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 4 de noviembre

Castilla-La Mancha atiende a dos niños gazatíes en los hospitales de Toledo y Albacete

«Vienen de una situación muy dura y difícil, intentaremos que se sientan cómodos y se desvinculen lo que puedan de la guerra», afirma el responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés

Sanidad y Defensa confirman la llegada a España de 19 niños gazatíes gravemente enfermos

Castilla-La Mancha atiende a dos niños gazatíes en los hospitales de Toledo y Albacete, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad. Los menores llegaron en la madrugada del lunes acompañados de sus padres y hermanos, de los que se ocupa Accem, ... ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables.

