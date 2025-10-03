Castilla-La Mancha apuesta por la inversión en redes de distribución de energía en el Comité Europeo de las Regiones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado la importancia de garantizar inversiones para la expansión de las redes de distribución de energía en la nueva planificación presupuestaria de la Unión Europea. En el marco de su intervención en la comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, destacó que estas infraestructuras son fundamentales para consolidar el desarrollo económico y empresarial de la región.

Durante su intervención, como han informado desde la Junta en nota de prensa, Caballero explicó que la propuesta de Castilla-La Mancha en el Comité se centra en destinar fondos europeos para ampliar las redes eléctricas en la región, lo que permitiría, no solo generar energía limpia, sino también utilizarla para atraer nuevos proyectos empresariales y favorecer el asentamiento de empresas. «Actualmente, tenemos más de 30 proyectos en cartera que necesitan de la ampliación de estas redes para poder desarrollarse», aseguró.

La región, que se posiciona como la segunda comunidad autónoma en España con mayor potencia energética instalada, es también una de las principales generadoras de energías renovables, especialmente energía solar.

Caballero subrayó que la capacidad de generación de energía limpia de Castilla-La Mancha no solo satisface las necesidades internas, sino que también produce excedentes que se destinan al resto del país. «Es crucial que esta energía se utilice para fomentar el desarrollo económico en la propia región», afirmó.

El vicepresidente también hizo hincapié en que la ampliación de las redes de distribución supondría un importante impulso en la creación de empleo, con la previsión de miles de puestos de trabajo, que dependen de la disponibilidad de infraestructura energética adecuada.

Continuidad de los fondos europeos

En la misma comisión, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, resaltó la necesidad de continuar con los fondos europeos gestionados a través de la alianza público-privada. En particular, defendió la extensión de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (MRR), especialmente en el ámbito de la rehabilitación de viviendas. «Es fundamental asegurar la continuidad de estos fondos, no solo para las grandes ciudades, sino también para nuestros entornos rurales», destacó Hernando.

En este sentido, el consejero celebró el éxito de Castilla-La Mancha en la gestión de los fondos 'Next Generation' y, en particular, del programa PREE 5000, que ha permitido la rehabilitación de viviendas en municipios con menos de 10.000 habitantes. La región, según Hernando, ha sido reconocida como líder en España en esta área.

Hernando, como informan desde la Junta en nota de prensa, también hizo especial mención a la necesidad de rehabilitar el patrimonio histórico de la región, citando las ciudades de Toledo y Cuenca, que son Patrimonio de la Humanidad, y otras localidades con un rico legado histórico. En este contexto, reclamó fondos adicionales para garantizar la conservación y revitalización de estos municipios a través de la rehabilitación de edificios.

Construcción y creación de empleo

Finalmente, el consejero de Fomento destacó la importancia de habilitar suelo para la construcción de viviendas accesibles, especialmente para jóvenes y familias con dificultades económicas. Subrayó que, en colaboración con los ayuntamientos, se podría transformar suelo destinado a infraestructuras a largo plazo, como centros de salud o institutos, en terrenos disponibles para viviendas de protección.

En línea con la reactivación del sector de la construcción, Hernando destacó el acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción para crear un macrocentro de formación en Toledo, con el objetivo de formar entre 1.500 y 3.000 nuevos profesionales cada año. Esta iniciativa busca atraer a jóvenes hacia el sector, mostrándoles la evolución de la construcción como una profesión más moderna y con mayores oportunidades.