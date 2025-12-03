Castilla-La Mancha aprueba 7,3 millones para infancia y más de 9 millones a programas de salud mental

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias en 2026, con un presupuesto de casi 7,3 millones de euros.

La ... consejera Portavoz, Esther Padilla, ha destacado que en 2015 el presupuesto destinado a estos programas era de 2.321.400 euros, mientras que para 2026 alcanza casi 7,3 millones de euros, lo que se traduce en un incremento de casi cinco millones de euros, es decir, un 213 por ciento más.

Padilla ha explicado que la convocatoria aprobada esta semana permitirá a entidades sin ánimo de lucro poner en marcha programas de prevención y atención a la infancia y a las familias, así como impulsar estudios e investigaciones sobre sus realidades emergentes, con un alcance estimado de 70.000 menores y 35.000 familias.

Los proyectos financiados cubren una «cartera completa y variada» e intervendrán en ámbitos como el apoyo a la autonomía personal y preparación para la vida independiente, el apoyo a la postadopción, las aulas de familia para el ejercicio positivo de la parentalidad, los centros de día de atención a la familia o las líneas y chats de atención a la infancia y adolescencia. También abarcarán la mediación, orientación e intervención familiar; la prevención e intervención en abuso sexual infantil; el abordaje de conductas de riesgo en la infancia y adolescencia; la prevención del acoso y ciberacoso; la violencia familiar y filioparental; así como proyectos de formación y sensibilización vinculados a estas líneas, ha resumido la portavoz.

Salud mental

Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado un montante de más de 9 millones de euros destinados a diferentes medidas en materia de salud mental, incrementando en un millón de euros la inversión respecto a 2025.

Este montante se destinará a medidas para que «personas recuperen su autonomía, para que familias no se sientan solas o para vidas que se van recuperando poco a poco». Se dará cobertura mediante plazas residenciales para personas con trastornos mentales graves o en exclusión, para lo que se destinan 5,6 millones de euros del montante total.

Se incluyen viviendas de supervisión diaria y nocturna, centros sociosanitarios, residencias comunitarias o también comunidades terapéuticas, así como centros de rehabilitación psicosocial y laboral para personas con trastorno mental grave.

También para programas de prevención en bienestar emocional, lucha contra la estigmatización o programas en centros penitenciarios destinados a personas reclusas con trastornos adictivos.

A través de estos recursos se atiende a más de 2.500 personas beneficiarias directas y 10.000 indirectos.