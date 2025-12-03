Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha aprueba 7,3 millones para infancia y más de 9 millones a programas de salud mental

Estas subvenciones posibilitarán una cartera diversa de proyectos centrados en la autonomía personal, el apoyo familiar, la prevención de riesgos en la infancia y adolescencia, así como la formación frente a la violencia y el acoso

El bullying se ceba en los menores con discapacidad

Consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla
Consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla JCCM

E.B.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias en 2026, con un presupuesto de casi 7,3 millones de euros.

La ... consejera Portavoz, Esther Padilla, ha destacado que en 2015 el presupuesto destinado a estos programas era de 2.321.400 euros, mientras que para 2026 alcanza casi 7,3 millones de euros, lo que se traduce en un incremento de casi cinco millones de euros, es decir, un 213 por ciento más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app