Castilla-La Mancha aprueba cuatro millones para el mantenimiento de los espacios naturales protegidos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana una inversión de cuatro millones de euros destinada a la gestión del uso público y al mantenimiento de los espacios naturales protegidos de la región durante los años 2026, 2027 y 2028. Así ... lo han anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita del presidente Emiliano García-Page a la actuación de mejora del camino de Ventillas, que conecta los municipios ciudadrealeños de Fuencaliente y Solana del Pino.

Caballero destacó que la actuación en el camino de Ventillas supone «cumplir con una obligación que tenemos los gobiernos, y desde luego el Gobierno del presidente Page, que se lo toma muy en serio, de garantizar todos los derechos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan». En este sentido, recordó la Junta ha invertido 1,6 millones de euros para unas poblaciones que suman en su conjunto en torno a 1.500 habitantes.

El vicepresidente subrayó que las mejoras permitirán que «estos vecinos tengan derecho a poder disfrutar del bienestar a través de la movilidad que les va a permitir las mejoras ejecutadas en este camino». Además, incidió en que la actuación contribuye a la lucha contra los incendios forestales. «Lo hacemos en invierno, que es cuando se apagan de manera importante también estos incendios que sufrimos en verano», resaltaba Caballero, quien añadió que la mejora del camino supone también una apuesta por el turismo rural y de naturaleza, clave en esta zona del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Los alcaldes de Fuencaliente y Solana del Pino, Rubén Paz y Josefa Poyatos, agradecieron al presidente García-Page la inversión en una infraestructura que consideraron vital para la comunicación de ambas localidades. Subrayaron que la mejora no solo facilitará la prevención de incendios, sino que también actuará como revulsivo para el turismo rural y permitirá un tráfico más ágil, seguro y de mayor calidad. En el acto estuvo también presente la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, junto a otras autoridades.

Cuatro millones para los espacios naturales protegidos

Durante la visita, desde el parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Caballero recordó que Castilla-La Mancha cuenta con «114 espacios protegidos y cerca de un millón de visitantes al año, que debemos atender lo mejor posible». Con este objetivo se ha aprobado la inversión de cuatro millones de euros, destinada a asegurar su mantenimiento y la calidad de los servicios que se prestan en ellos.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó que la inversión se ejecutará mediante un encargo específico a Geacam, con el fin de «que en los próximos tres años se realice el mantenimiento de todas las infraestructuras relacionadas con nuestros parques naturales y que así todos los ciudadanos podamos disfrutar de los magníficos parajes».

El programa aprobado incluye servicios de información, atención y control de los visitantes que acceden a los Espacios Naturales Protegidos y a los Centros de Recepción; así como el mantenimiento y conservación de las áreas protegidas, sus instalaciones y equipamientos de uso público. Además, se continuará desarrollando el programa de actividades de educación ambiental asociadas a estos centros, una herramienta esencial para acercar el conocimiento y el valor del patrimonio natural a la ciudadanía.