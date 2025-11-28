Suscribete a
Castilla-La Mancha aprueba cuatro millones para el mantenimiento de los espacios naturales protegidos

El Gobierno regional anuncia la inversión durante la inauguración de la mejora del camino de Ventillas, una actuación clave para la movilidad rural, la prevención de incendios y el impulso turístico

La Junta ha invertido 1,6 millones de euros para unas poblaciones que suman en su conjunto en torno a 1.500 habitantes
ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana una inversión de cuatro millones de euros destinada a la gestión del uso público y al mantenimiento de los espacios naturales protegidos de la región durante los años 2026, 2027 y 2028. Así ... lo han anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita del presidente Emiliano García-Page a la actuación de mejora del camino de Ventillas, que conecta los municipios ciudadrealeños de Fuencaliente y Solana del Pino.

