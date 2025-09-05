Castilla-La Mancha aprueba el 100% de las solicitudes de ayudas Vinati: 62 proyectos y 52 millones de inversión

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha visitado las instalaciones de la cooperativa 'Vinícola del Carmen' ubicada en la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue apostando por el sector vitivinícola con el impulso de programas de modernización que permitan a las bodegas y cooperativas mejorar su competitividad internacional y su rentabilidad. Así lo ha destacado este viernes el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante una visita a la cooperativa Vinícola del Carmen en Campo de Criptana (Ciudad Real), acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago Lázaro, y por la presidenta de la entidad, Julia Mercedes Leal, junto a su Junta Directiva.

Caballero ha subrayado que una de las principales herramientas de apoyo son las ayudas VINATI, que están contribuyendo a la renovación tecnológica del sector, a la adaptación de las instalaciones a procesos más sostenibles y a la mejora de la eficiencia energética. «Las ayudas VINATI son muy valoradas por el sector», ha afirmado, recordando que por tercer año consecutivo se han aprobado el cien por cien de las solicitudes presentadas, lo que supone 62 proyectos respaldados con una inversión global de 52 millones de euros y una intensidad media de ayuda del 47,4%, superior a la de años anteriores.

El vicepresidente segundo ha podido comprobar en su visita cómo las ayudas VINATI están permitiendo a la cooperativa criptanense mejorar su producción, ampliar la gama de productos y consolidar el reconocimiento de sus vinos. Actualmente, tiene en ejecución dos proyectos vinculados a la elaboración de vino de calidad y ecológico y a la eficiencia energética, que se ejecutarán entre este año y el próximo.

Además, recientemente ha recibido otra ayuda de 370.000 euros, lo que eleva a más de un millón de euros las inversiones en modernización acometidas por Vinícola del Carmen gracias a diferentes convocatorias de este programa.

Rechazo a los aranceles con EE.UU

En su intervención, Caballero también ha fijado la posición del Ejecutivo autonómico en materia de política comercial, mostrando su rechazo al acuerdo arancelario suscrito por la Comisión Europea con Estados Unidos. «Es injusto, rompe las reglas del juego internacional y perjudica al sector y a nuestro medio rural», ha denunciado.

El vicepresidente segundo ha insistido en que Castilla-La Mancha defenderá que el vino y el conjunto del sector agroalimentario recuperen el arancel cero, al ser considerados productos estratégicos para España y Europa. «Cero aranceles para el vino, porque es un producto estratégico para Castilla-La Mancha, para España y para Europa», ha recalcado.

En caso de que finalmente se mantengan aranceles sobre productos como el vino, el aceite o el queso, Caballero ha exigido que la Unión Europea articule medidas compensatorias para los agricultores y productores. «No podemos aceptar una negociación que perjudique a nuestros agricultores y productores», ha concluido.