Castilla-La Mancha, en alerta por calor extremo con picos de hasta 41ºC y riesgo de tormentas

Las lagunas de Villafranca de los Caballeros son una opción de interior para mitigar el intenso calor de estos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos de distinto nivel por altas temperaturas, lluvias y tormentas. El calor volverá a ser protagonista, con riesgo importante (aviso naranja) en la mayor parte de la comunidad autónoma y picos previstos de hasta 41 grados.

En el mapa de avisos, todas las provincias —salvo Guadalajara— están en nivel naranja por temperaturas máximas extremas, dentro de una ola de calor que mantiene bajo presión a la región desde comienzos de mes. La Mancha albaceteña, Montes del norte y Anchuras, y el Valle del Guadiana, así como las sierras de Almadén y Madrona, podrían alcanzar valores de entre 39 y 41ºC, con mayor probabilidad en las zonas occidentales. También la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo, en Toledo, están incluidas en este nivel de riesgo importante.

Guadalajara es la excepción en cuanto al color del aviso por calor: la provincia está en nivel amarillo, con máximas de hasta 36ºC en la Serranía y la Alcarria, y de 34 ºC en la paramera de Molina. Sin embargo, no se libra de otros fenómenos: la Aemet ha activado aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

La lluvia y las tormentas afectarán también a otras provincias. Albacete, Cuenca y Ciudad Real tienen activado el nivel amarillo por precipitaciones y fenómenos tormentosos. En la provincia albaceteña, las sierras de Alcaraz, Segura, Hellín y Almansa podrían registrar aguaceros de 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Ciudad Real se prevén precipitaciones y tormentas en La Mancha y en las sierras de Alcudia y Madrona. En Cuenca, el aviso se extiende tanto a la Serranía como a La Mancha, con la posibilidad de chubascos localmente intensos.

En el conjunto de avisos amarillos, la probabilidad de que se materialicen oscila entre el 40 y el 70%, aunque en algunos casos, como La Mancha toledana o conquense, supera ese umbral. Las tormentas podrán ir acompañadas de viento fuerte y no se descarta la presencia de granizo.

Ranking nacional y regional de temperaturas

El episodio cálido de este lunes, 11 de agosto, dejó a Almadén (Ciudad Real) en el segundo lugar del ranking nacional de temperaturas máximas, con 44,1ºC, solo por detrás de El Granado (Huelva), que alcanzó 44,4ºC. En el listado estatal, la localidad ciudadrealeña compartió protagonismo con estaciones como Híjar (Teruel) y Montoro (Córdoba), ambas con 44ºC.

En el ranking castellano-manchego, detrás de Almadén se situó Oropesa (Toledo) con 42,7ºC, Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) con 42,3ºC, Toledo capital con 42,1ºC y Talavera de la Reina (Toledo) con 41,8ºC.