sanidad
Castilla-La Mancha alcanza los 67 pacientes oncológicos tratados con terapias CAR-T
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, considera necesario un nuevo Estatuto Marco al considerar el vigente «obsoleto», pero critica que se tomen decisiones sin contar con las comunidades autónomas, «cuando todo depende de la financiación»
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido casi 30 millones en tecnología de Medicina Nuclear en la última década
Un total de 67 pacientes de Castilla-La Mancha ya han recibido tratamiento con terapias CAR-T, tras las solicitudes realizadas desde la Comunidad. Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una mesa redonda en el XIV Encuentro de Altos Cargos Sanitarios celebrado en Segovia.
Los tratamientos CAR-T, conocidos como terapia de células T con CAR, son una técnica innovadora que consiste en modificar genéticamente las células inmunitarias del propio paciente (células T) en el laboratorio para que puedan identificar y destruir células cancerosas específicas.
Fernández Sanz ha subrayado que, gracias a la red de centros del Sistema Nacional de Salud, «los pacientes residan donde residan, se pueden beneficiar» de estas terapias, lo que, en sus palabras, «refuerza la grandeza y el músculo del sistema sanitario español, ejemplificando la equidad del mismo». Además, ha avanzado que desde Castilla-La Mancha «estamos avanzando con el trasplante alogénico y los centros para aféresis».
En cuanto a las políticas de retención de profesionales, el consejero ha señalado que «para tener futuro hay que comenzar con la correcta adecuación de las especialidades para formar lo que más necesitamos», defendiendo la necesidad de compartir con el Ministerio el mapa de especialidades de las regiones.
Asimismo, ha detallado que «cada comunidad autónoma hace ofertas« para retener a sus profesionales. «Nosotros tenemos un concurso permanente de traslados, ofrecemos contratos de tres años para que los que acaban la formación se queden en nuestro sistema, trabajamos en red, desarrollamos Ofertas Públicas de Empleo con más de 12.000 plazas, pero, a veces, eso no es suficiente, porque ahora la gente busca otras cosas, como estar emocionalmente bien en su lugar de trabajo y no les importa las ofertas monetarias ni las plazas fijas«, ha asegurado Fernández Sanz.
Preguntado por la reforma del Estatuto Marco, Fernández Sanz ha considerado que «ya era hora de tener nuevo Estatuto Marco, es necesario, ya que es obsoleto lo que tenemos«. Sin embargo, ha reprochado que »se han realizado unas 50 reuniones con estamentos diferentes a las comunidades, se han publicado borradores de decisiones tomadas que afectan a las regiones y no se ha contado con nosotros cuando todo despende de la financiación«.
Finalmente, sobre la convivencia en el Consejo Interterritorial, el consejero ha abogado por «desvincular de la política la mayoría de las decisiones de la salud». Ha reconocido que «en el consejo hay muy buen ambiente entre consejeros» y ha reclamado «el apoyo de las administraciones y todos los gobiernos para serenar ese ambiente de convertir a la sanidad en un arma arrojadiza».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete