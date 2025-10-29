Suscribete a
Castilla-La Mancha alcanza las 170.000 hectáreas de leguminosas, un 45,5% más que en 2022

La región cuenta con 38 industrias agroalimentarias vinculadas a la producción de legumbres, apoyadas con más de dos millones de euros en ayudas Focal desde 2015

Cuenca busca imitar a Navarra y convertirse en referente en el mercado de legumbres

Julián Martínez Lizán, ha intervenido en la inauguración de la jornada 'Legumbre viva',

ABC

Toledo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado este miércoles «la gran calidad de las legumbres de Castilla-La Manncha y el creciente peso que tienen en nuestras producciones», durante la inauguración de la jornada 'Legumbre viva'.

Martínez ... Lizán ha puesto en valor las oportunidades del cultivo de legumbres, al tratarse de una producción adaptada al medio, sostenible y con un papel destacado en la dieta mediterránea. «La recomendación es de dos o más raciones de legumbres a la semana, y parece que ese incentivo del consumo se va notando, pues ya se sitúa en cerca de 3,5 kilogramos por persona al año en nuestro país», ha indicado. «Este incremento es otro motivo más para su cultivo», ha añadido.

