Castilla-La Mancha adapta el reconocimiento de familia numerosa con la inclusión de parejas de hecho y el impulso del carné digital

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha iniciado hoy el proceso de modificación del Decreto de Familia Numerosa con el objetivo de adaptarlo a la diversidad y necesidades de las familias actuales.

La nueva norma incorpora la inscripción de parejas de hecho como ascendientes, avanza en la digitalización del carné de familia numerosa y amplía los plazos de vigencia, simplificando los trámites y mejorando la gestión de las ayudas económicas.

La reforma, que inicia hoy su fase de información pública, responde a la reciente doctrina del Tribunal Supremo y a la evolución de los modelos familiares en la sociedad. De este modo, podrán ser reconocidas como familias numerosas las parejas de hecho inscritas oficialmente, ampliando derechos y cobertura a más hogares de la región.

Otra de las novedades previstas en el nuevo decreto será el hecho de que el título de familia numerosa se podrá descargar en formato digital y que cada miembro tendrá una tarjeta propia, accesible desde el móvil, lo que facilita su uso y elimina barreras burocráticas. «Apostamos claramente por la digitalización y eso también va a permitir agilizar trámites y velar por la sostenibilidad», ha recordado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín.

Además, se contempla una ampliación de la vigencia: el título podrá tener una validez de hasta dos años en determinados supuestos, especialmente para familias con hijos mayores de 21 años que cursan estudios o de categoría especial.

Por otro lado, se prevé una mayor flexibilidad en las ayudas, pues el decreto permitirá aumentar el presupuesto destinado a ayudas económicas para familias numerosas y acogedoras, dando respuesta a situaciones imprevistas a lo largo del año.

Con la publicación de hoy en el DOCM, el borrador del decreto se somete a consulta pública hasta el 5 de septiembre a través del Portal de Participación del Gobierno regional, garantizando la transparencia y la aportación de propuestas por parte de la ciudadanía.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales ha subrayado la importancia de este cambio normativo, señalando que «Castilla-La Mancha sigue apostando por las familias, adaptando nuestras leyes a la realidad social. Y siempre escuchando a la ciudadanía y reforzando el compromiso con la igualdad de oportunidades».

La Consejería de Bienestar Social anima a la participación de entidades y familias en el proceso abierto, que contribuirá a perfilar una normativa más justa, ágil y adaptada a las necesidades actuales.