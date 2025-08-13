Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta en la provincia de Albacete por tormentas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 17.00 horas de este miércoles, en Fase de Alerta, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Albacete.

La activación de este Plan se ha decretado tras los avisos por fenómenos observados, elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de nivel naranja por tormentas, en las comarcas de La Mancha y la de Alcaraz y Segura, ambas en Albacete. Estas tormentas que podrían estar acompañadas de granizo, de más de 2 centímetros de diámetro, así como muy fuertes rachas de viento, ha informado la Junta en nota de prensa.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

Para conocer los niveles que utiliza la Aemet y su significado, hay que tener en cuenta que un aviso naranja por tormenta implica que estas pueden ser muy fuertes, es decir, con extraordinario aparato eléctrico, acompañadas de precipitaciones localmente muy fuertes o torrenciales y con granizo de un diámetro superior a los 2 centímetros.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.