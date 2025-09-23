José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta, este martes en Bruselas

Castilla-La Mancha acogerá un foro europeo sobre Desarrollo Rural y Agricultura el próximo año La Comisión NAT exterior del Comité Europeo de las Regiones se reunirá en Toledo, Campo de Criptana y Tomelloso

Castilla-La Mancha se impuso este martes a Moravia (República Chica) y en septiembre del próximo año acogerá la Comisión NAT exterior del Comité Europeo de las Regiones, un foro «muy importante sobre sobre Desarrollo Rural y Agricultura».

La cita será en Toledo, Campo de Criptina y Tomelloso, anunció Page, que agradeció a todas las comunidades autónomas del PP que votaran en Bruselas a favor de Castilla-La Mancha pese a que los conservadores defendían la opción de Moravia.

En esa cumbre se hablará del futuro rural europeo, mostrando cómo historia, cultura, agricultura y desarrollo pueden ir juntos, explicó la Junta en nota de prensa.