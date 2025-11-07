Castilla-La Mancha tendrá 440 plazas nuevas en residencias de mayores en 2026 con la apertura de cinco nuevos centros

Castilla-La Mancha sumará 440 nuevas plazas residenciales de mayores en 2026 con la apertura de los centros de Elche de la Sierra, Chinchilla, Munera (Albacete), Campillo de Altobuey y San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).

Así lo ha anunciado este viernes la consejera ... de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el acto conmemorativo del 30º aniversario de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam).

«Este crecimiento, en el marco de la colaboración público-privada, significa más oportunidades, más empleo y más cohesión territorial, especialmente en el medio rural», ha destacado. Además, ha añadido que el 50% de esas plazas serán públicas.

Noticia Relacionada Artecam y el Gobierno regional colaboran para mejorar el futuro de las residencias con mejores precios Mercedes Vega La consejera de Bienestar Social ha inaugurado este jueves en Toledo la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial', organizada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam)

Prórroga del concierto social hasta 2027

Del mismo modo, la consejera ha recordado que el Gobierno regional ha prorrogado hasta 2027 el Concierto Social, con una inversión superior a 240 millones de euros, garantizando la financiación estable de más de 5.400 plazas residenciales y 480 de centro de día.

«Es fundamental para dar cobertura y servicio y para que los profesionales puedan hacer su trabajo en esos cuidados de las personas mayores que queremos en Castilla La Mancha», ha señalado.

Actualmente, la red regional de atención a mayores cuenta con más de 5.000 profesionales y mantiene una ocupación del 97%, «una de las cifras más altas del país».

30º aniversario de Acescam

García Torijano ha hecho estas declaraciones en el marco de la celebración del 30º aniversario de Acescam, una red de más de 100 residencias y centros de servicio en las que trabajan unas 3.500 personas y atienden a alrededor de 7.500 mayores.

«Es un día muy especial para nosotros, hemos conseguido ser referentes del tercer sector en el cuidado de personas mayores», ha afirmado la presidenta de Acescam, Eva María Parra, quien ha señalado que iban a reconocer a algunos cuidadores en la gala posterior al acto.

La Asociación regional ha incrementado «notablemente» las plazas en los últimos diez años de la mano del Gobierno de Emiliano García-Page. De hecho, a través del concierto social, se han puesto a disposición de Acescam más de 400 plazas nuevas para mantener el sistema de protección para las personas mayores.

Además, en el año 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 27 millones de euros a la Asociación para mantener y ampliar la red de residencias «y lograr los éxitos que estamos consiguiendo en materia de dependencia», convirtiendo a la región en «la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia», ha concluido la consejera.