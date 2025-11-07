Suscribete a
Castilla-La Mancha tendrá 440 plazas nuevas en residencias de mayores en 2026 con la apertura de cinco nuevos centros

Las nuevas plazas corresponden a la apertura de los centros de Elche de la Sierra, Chinchilla, Campillo de Altobuey, Munera y San Lorenzo de la Parrilla

El Gobierno regional resalta los 30 años de trabajo de ACESCAM y reafirma su colaboración con una entidad referente cuidando a personas mayores

F. Malara

Toledo

Castilla-La Mancha sumará 440 nuevas plazas residenciales de mayores en 2026 con la apertura de los centros de Elche de la Sierra, Chinchilla, Munera (Albacete), Campillo de Altobuey y San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).

Así lo ha anunciado este viernes la consejera ... de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el acto conmemorativo del 30º aniversario de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam).

