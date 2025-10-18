Castellar de Santiago reabre su pabellón polideportivo tras los daños del temporal con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y la Junta

El municipio de Castellar de Santiago ha celebrado hoy la reapertura del pabellón polideportivo 'María Dolores Fuentes Fernández', una infraestructura esencial para la vida social, cultural y deportiva de la localidad, que ha sido rehabilitada tras los graves daños sufridos por la fuerte tormenta ... con granizo y el tornado que afectaron al municipio en agosto del año pasado.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su satisfacción por la recuperación de este espacio: «Hoy es un día muy bonito para Castellar y para toda la provincia de Ciudad Real. Ver cómo un municipio recupera una infraestructura tan vital es motivo de satisfacción para todos».

Valverde ha explicado que la Diputación ha aportado 125.000 euros al Ayuntamiento para financiar una parte significativa de la obra. En este sentido, recordó que «nos pusimos al lado del consistorio desde el primer momento, para que este pabellón pudiera volver a ser utilizado. Hoy podemos comprobar el magnífico resultado de ese esfuerzo conjunto».

Asimismo, la institución provincial envió técnicos en los días posteriores a la catástrofe para realizar una evaluación inmediata de la situación, y el propio presidente visitó el municipio entonces.

El presidente de la Diputación ha subrayado además que, solo en el último año, la institución ha destinado casi 2,5 millones de euros a municipios afectados por emergencias climatológicas y que en total invertirá más de 75 millones de euros en 2025 en apoyo a infraestructuras y servicios municipales. «La Diputación ha respondido con agilidad y rapidez. Hace poco más de un año este pabellón estaba prácticamente destruido, y hoy vuelve a ser un espacio nuevo al servicio de todos los vecinos», ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros, y la delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, cuya institución también ha colaborado económicamente en la rehabilitación con una ayuda extraordinaria de Presidencia, han mostrado su satisfacción por la reapertura del pabellón y han destacado la importancia de la cooperación institucional.

Ballesteros ha afirmado que «la colaboración entre instituciones hace crecer a los municipios» y ha agradecido a los vecinos su «paciencia», especialmente a los jóvenes deportistas durante el año en que las instalaciones permanecieron cerradas. Además, ha recordado que el pabellón «no solamente tiene un uso deportivo: es parte de la vida social de Castellar. Aquí se celebran ferias, fiestas y actividades que unen a nuestro pueblo».

Solidaridad de Almoradiel

La alcaldesa también ha querido reconocer la solidaridad del Ayuntamiento de Almuradiel y de su alcalde, Braulio Egido, a quienes se les ha hecho entrega de una placa de agradecimiento «por ceder sus instalaciones deportivas durante el tiempo que duraron las obras. Gracias a su generosidad, el deporte en Castellar no se detuvo».

El acto inaugural ha contado con la presencia de la portavoz del equipo de gobierno provincial, Rocío Zarco, las diputadas Vanessa Irla y María Esther Mora, junto a numerosas autoridades y vecinos de Castellar de Santiago. Tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron las renovadas instalaciones, comprobando el excelente estado del pabellón y las mejoras incorporadas para su uso futuro.