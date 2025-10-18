Suscribete a
Castellar de Santiago reabre su pabellón polideportivo tras los daños del temporal con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y la Junta

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la rapidez en la respuesta institucional y la alcaldesa, María del Carmen Ballesteros, ha agradecido la colaboración institucional

Castellar de Santiago agradece a la Diputación su ayuda tras los daños de una tormenta

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, asistió a la reapertura del polideportivo junto a la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros, y la delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández
El municipio de Castellar de Santiago ha celebrado hoy la reapertura del pabellón polideportivo 'María Dolores Fuentes Fernández', una infraestructura esencial para la vida social, cultural y deportiva de la localidad, que ha sido rehabilitada tras los graves daños sufridos por la fuerte tormenta ... con granizo y el tornado que afectaron al municipio en agosto del año pasado.

