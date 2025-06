Que el calor no respeta ni responde a ningún patrón exacto de conducta y que cada año, supongo que, por aquello del cambio climático, cada día se presenta con más antelación y ya no nos pilla a nadie desprevenido. Lo esperamos a partir de abril ... y nadie se asusta cuando llega. Como tampoco nos asusta a nadie que esas sofocantes temperaturas se prolonguen hasta casi a finales de septiembre. Obviamente me estoy refiriendo a nuestra región castellano manchega y de manera especial a la tórrida provincia de Toledo.

Estando en la piscina me asomaba este pensamiento y reflexión. Pensaba lo vergonzoso que resulta a estas alturas que casualmente no hay ningún edifico público que no disponga de aire acondicionado a estas alturas para mitigar en lo posible las veleidades de Lorenzo. Y es que, oiga temperaturas de 35 a 40 grados y más durante días y días mina la moral de cualquiera. Ejemplos de lo que digo lo tenemos en las oficinas bancarias, seguros locales comerciales, parlamentos regionales, Senado, Congreso de los Diputados, cafeterías… Sí, todos los lugares públicos disponen de aire acondicionado o algún elemento para defenderse y protegerse del calor menos unos: los colegio púbicos e institutos. Aquí todavía funciona- y lo que les queda por desgracia- el ventilador, apertura de ventanas, beber agua, abanicos, cualquier hoja de papel o programa de algo que sirva para expandir algo de aire fresco a nuestro rostro. Menos mal que han llegador las vacaciones a los estudiantes no universitarios. Ya me dirán con estas temperaturas quién es el guapo que pude producir adecuadamente en las aulas. Efectivamente los centros de enseñanza no universitaria son los parias del sistema. Estos días, más de un sindicato del sector se han quejado por las condiciones en las que han tenido que intervenir los opositores a enseñanza secundaria. Y mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha alardeaba hace dos años de que iba a poner en marcha un Plan para instalar aire acondicionado en las aulas de infantil y primaria en la región. A estas alturas y de momento este curso ha habido un plazo para que los ayuntamientos interesados lo solicitaran a la Junta de Comunidades y a ver qué sucede. Curiosamente a los directores de los centros y claustros de profesores- los que van a aguantar o disfrutar de las mejoras cuando les llegue- no han sido consultados para nada. En fin, que hay mucho trabajo por delante y mucha tela que cortar.

