El cantaor de Ciudad Real Gregorio Mora en la final del Festival Internacional del Cante de las Minas

El cantaor de Ciudad Real, Gregorio Mora, en la final del Festival del Cante de las Minas

El cantaor de Ciudad Real, Gregorio Mora Lara, ha sido seleccionado para la 64º Festival Internacional del Cante de las Minas, en La Unión (Murcia), con minera, cartagenera, malagueña y mariana.

Lo hará enfrentándose a José Plantón Heredia 'José del Calli' (Córdoba) con levantica y tientos; Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) con minera, taranta y granaína y media, y José Antonio Romero Pérez 'El perrito' (Cádiz) con minera, cartagenera y malagueña, compitiendo contra los dos últimos por la 'Lámpara Minera'.

La final tendrá lugar a las 22.00 horas de este sábado en el Antiguo Mercado Público de La Unión y se podrá seguir vía streaming a través de la web del festival y de los perfiles oficiales en YouTube y Facebook, según ha precisado la organización en nota de prensa.

Cabe señalar que el jurado de estos galardones del flamenco está compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero, el instrumentista Juan Parrilla, la periodista Kyoko Shikaze, el productor y guitarrista José Manuel Gamboa y el flamencólogo Paco Paredes.

También son dos los aspirantes al 'Desplante', ambos de Cádiz: Salomé Ramírez Almagro y José María Viñas Coca. En la categoría de toque, el único aspirante a ganar el 'Bordón Minero' es el barcelonés Toni Abellán Sánchez 'Toni Abellán'.