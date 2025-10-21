Suscribete a
ABC Premium

La campaña 'Buen Punto' de SIGRE para la correcta recogida de medicamentos se despliega en octubre y noviembre en Castilla-La Mancha

En 2024 se recogieron 211.640 kilos de residuos de medicamentos en la región y, según los últimos datos, hasta agosto de 2025 la recogida ha crecido un 4 por ciento

El lugar donde debes tirar las cajas de medicamentos que probablemente no conocías

La campaña &#039;Buen Punto&#039; de SIGRE para la correcta recogida de medicamentos se despliega en octubre y noviembre en Castilla-La Mancha

ABC

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado esta mañana la campaña nacional de sensibilización ciudadana 'Buen Punto', impulsada por SIGRE, para promover la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos generados en los hogares.

El acto ha contado con ... la participación del director general de SIGRE, Miguel Vega; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Francisco Javier Jimeno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app