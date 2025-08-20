CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 10 millones para los afectados por los incendios de C-LM

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 10 millones de euros para los damnificados por los incendios forestales que se han producido en Castilla-La Mancha en los últimos días. Los incendios han causado daños en varias zonas forestales y también han afectado a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales.

La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en las últimas horas para la activación de este plan extraordinario y para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Castilla-La Mancha, según ha informado la entidad financiera en nota de prensa.

«En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a numerosas zonas de Castilla-La Mancha. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles«, ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal.

La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados al rápido acceso de las compensaciones.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de 'AgroBank', la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.