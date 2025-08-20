CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 10 millones para los afectados por los incendios de C-LM
El director territorial de CaixaBank: «En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y las personas. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos»
Servicios de extinción de Madrid y Castilla-La Mancha trabajan en el incendio declarado entre Méntrida y Aldea del Fresno
CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 10 millones de euros para los damnificados por los incendios forestales que se han producido en Castilla-La Mancha en los últimos días. Los incendios han causado daños en varias zonas forestales y también han afectado a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales.
La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en las últimas horas para la activación de este plan extraordinario y para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Castilla-La Mancha, según ha informado la entidad financiera en nota de prensa.
«En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a numerosas zonas de Castilla-La Mancha. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles«, ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal.
La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados al rápido acceso de las compensaciones.
La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de 'AgroBank', la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete