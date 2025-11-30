Cae una banda dedicada a robar en polígonos industriales de Toledo y Guadalajara

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas acusadas de perpetrar numerosos robos en polígonos industriales y naves aisladas, donde sustraían herramientas, material de valor y bobinas de cable de cobre. Según ha informado la Comandancia en un comunicado, los hechos se habrían ... cometido en distintos puntos de Madrid, Toledo y Guadalajara.

El grupo actuaba con rapidez y se caracterizaba por huir a gran velocidad tras cada asalto. En uno de los robos llegaron a emplear violencia al ser sorprendidos por el propietario de una nave, mientras que en otro causaron daños valorados en 12.000 euros por la sustracción de cableado de cobre.

Para evitar ser identificados, los presuntos autores vestían ropa laboral —chalecos reflectantes, pantalones de trabajo— y complementos como gorras y mascarillas que les permitían simular que eran operarios de la zona. Una vez consumados los robos, vendían el material sustraído en establecimientos de gestión de residuos metálicos, utilizando para ello identidades falsas.

La investigación, desarrollada por el Puesto Principal de Collado Villalba, ha culminado con la detención de los cinco integrantes del grupo y la intervención de tres vehículos presuntamente empleados en los delitos.

Además, los agentes han realizado inspecciones en varias plantas de gestión de residuos metálicos situadas en distintas localidades del sur de Madrid.