Cae una banda dedicada a robar en polígonos industriales de Toledo y Guadalajara

La Guardia Civil detiene a cinco personas que simulaban ser operarios con ropa laboral y vendían el material sustraído en chatarrerías con identidades falsas

El propietario de una nave les sorprendió cuando habían causado daños valorados en 12.000 euros
El propietario de una nave les sorprendió cuando habían causado daños valorados en 12.000 euros

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas acusadas de perpetrar numerosos robos en polígonos industriales y naves aisladas, donde sustraían herramientas, material de valor y bobinas de cable de cobre. Según ha informado la Comandancia en un comunicado, los hechos se habrían ... cometido en distintos puntos de Madrid, Toledo y Guadalajara.

