Cabañeros cumple 30 años consolidado como referente de bosque mediterráneo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto al Organismo Autónomo Parques Nacionales y la dirección del Parque Nacional de Cabañeros, ha conmemorado este jueves el trigésimo aniversario de la declaración de este espacio protegido, «uno de los tesoros naturales más emblemáticos de España y ... referente internacional en conservación del bosque mediterráneo».

Así lo ha definido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante el acto celebrado en el centro de visitantes de Horcajo de los Montes, que ha contado con la presencia de la delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodriguez de Sancho, y la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara.

El Parque Nacional de Cabañeros fue declarado el 20 de noviembre de 1995, «tras una intensa movilización social e institucional, evitando así su conversión en campo de tiro militar», ha recordado Gómez. Desde entonces, más de 40.000 hectáreas en la comarca de los Montes de Toledo, entre Ciudad Real y Toledo, «se han consolidado como uno de los mejores exponentes del bosque mediterráneo y la raña ibérica, hogar de especies emblemáticas como el ciervo, el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra, que entre todos hemos de proteger».

Noticia Relacionada La Eurocámara visitará en febrero el Parque Nacional de Cabañeros para estudiar los efectos de la prohibición de la caza ABC Desde VOX han acusado al PSOE, de una mala gestión del parque nacional asegurando que este es víctima del «fracaso de políticas impuestas desde despachos» y que responden al «ecologismo radical»

En estos 30 años, Cabañeros ha pasado a convertirse en referente nacional e internacional en biodiversidad mediterránea, restauración de ecosistemas y turismo sostenible. «Proteger Cabañeros no es solo cuidar del parque, es cuidar nuestra identidad, nuestra biodiversidad y nuestro futuro. Este aniversario nos recuerda que la conservación no es una barrera, sino una oportunidad para la vida rural, un motor de identidad y de orgullo colectivo», ha enfatizado.

La gestión del parque nacional se basa en una gobernanza compartida entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), a través de la Comisión Mixta de Gestión (COMIX). Esta colaboración garantiza la coordinación de estrategias, la aplicación de planes como el PRUG y la ejecución de proyectos de conservación, investigación y uso público. «Gracias a esta cooperación institucional, se han impulsado inversiones clave, mejorado infraestructuras y reforzado la implicación de las comunidades locales, asegurando que Cabañeros siga siendo un espacio resiliente y un referente en conservación», ha dicho Gómez.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones, propietarios de fincas, habitantes del territorio y comunidad científica. «Cuando se trabaja juntos, se logran grandes cosas. Y gracias a esa cooperación hemos impulsado proyectos de conservación, mejorado infraestructuras y promovido el turismo sostenible, garantizando que los beneficios lleguen a quienes viven en esta tierra».

Retos ante el cambio climático

«El parque afronta desafíos cruciales para garantizar la conservación de sus ecosistemas en un contexto marcado por el cambio climático», ha indicado la consejera, que ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con este espacio protegido.

Además, se busca mantener la biodiversidad y reforzar la resiliencia del parque frente a fenómenos extremos, asegurando que siga siendo un referente en conservación del bosque mediterráneo. «Hemos de trabajar conjuntamente en las estrategias adaptativas necesarias, junto al OAPN, para reforzar la resiliencia del parque», ha recordado la consejera de Desarrollo Sostenible.

El otro gran reto es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo socioeconómico local. En este sentido, Mercedes Gómez ha señalado que «Cabañeros debe seguir siendo motor de oportunidades para los seis municipios de su área de influencia, impulsando el turismo sostenible, la educación ambiental y la creación de empleo ligado a la conservación».

En el acto conmemorativo también han estado presentes los delegados provinciales de Desarrollo Sostenible en Toledo y Ciudad Real, Rubén Torres y Agustín Espinosa, respectivamente; junto al director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), Javier Pantoja; y a representantes del Patronato, técnicos, científicos y ciudadanía de los seis municipios del área de influencia socioeconómica del Parque.

De los más valiosos de Europa

Milagros Tolón ha hablado del parque como «uno de los espacios protegidos más valiosos de Europa, un refugio de biodiversidad extraordinario donde sobreviven especies singulares y únicas, algunas de ellas en riesgo de extinción. Mi recuerdo y felicitación a todos los que lo hicieron posible» remarcó.

Y también ha asegurado que «Cabañeros es mucho más: es una oportunidad que esta comarca ha sabido aprovechar con inteligencia y visión. Frente al riesgo de despoblamiento y al abandono secular, este parque se ha convertido en una palanca de desarrollo sostenible basada en un turismo regulado y respetuoso. La conservación de Cabañeros es un éxito colectivo. Un éxito que demuestra la evolución en la forma de gestionar nuestros espacios naturales no como burbujas intocables, sino como lugares donde la interacción humana, bien planificada y sostenible, es clave para su preservación».

Por ello la delegada ha reconocido «de forma especial a los gestores del parque por su compromiso con la conservación y con la divulgación de los valores culturales y de los usos tradicionales compatibles con la protección de la naturaleza que este lugar atesora».