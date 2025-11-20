Suscribete a
ABC Premium

Cabañeros cumple 30 años consolidado como referente de bosque mediterráneo

El parque nacional, 40.000 hectáreas de los Montes de Toledo, afronta el cambio climático con optimismo

Cabañeros tendrá siete nuevos miradores astronómicos

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Fotos de familia de los asistentes al acto celebrado en el centro de visitantes de Horcajo
Fotos de familia de los asistentes al acto celebrado en el centro de visitantes de Horcajo JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto al Organismo Autónomo Parques Nacionales y la dirección del Parque Nacional de Cabañeros, ha conmemorado este jueves el trigésimo aniversario de la declaración de este espacio protegido, «uno de los tesoros naturales más emblemáticos de España y ... referente internacional en conservación del bosque mediterráneo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app