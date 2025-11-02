Suscribete a
Caballero reivindica el papel de los alcaldes que transformaron Castilla-La Mancha tras la llegada de de la democracia

El vicepresidente segundo de la Junta presenta el libro 'Memorias de un paisano de pueblo, por y para el pueblo', escrito por Francisco Morales y que rescata la memoria de los alcaldes que impulsaron el progreso de los municipios de Castilla-La Mancha tras la transición democrática

Protagonistas de la Transición en Castilla-La Mancha

El vicepresidente segundo de la Junta, Jos Manuel Caballero, junto a Francisco Morales, exalcalde de Villanueva de la Fuente, en el acto de presentación de libro 'Memorias de un paisano de pueblo, por y para el pueblo' Abc

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado el papel de los alcaldes y alcaldesas que han transformado los pueblos de la región con la llegada de la democracia. Lo ha hecho durante la presentación del libro 'Memorias ... de un paisano de pueblo, por y para el pueblo', escrito por Francisco Morales, en un acto que ha congregado a más de 500 personas en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).

