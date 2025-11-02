Caballero reivindica el papel de los alcaldes que transformaron Castilla-La Mancha tras la llegada de de la democracia

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado el papel de los alcaldes y alcaldesas que han transformado los pueblos de la región con la llegada de la democracia. Lo ha hecho durante la presentación del libro 'Memorias ... de un paisano de pueblo, por y para el pueblo', escrito por Francisco Morales, en un acto que ha congregado a más de 500 personas en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).

«El libro que Paco nos ha regalado retrata muy bien la historia de los últimos 40 años de esta región y de sus pueblos y de sus zonas rurales», ha destacado Caballero, quien ha subrayado además que «es un libro que tiene vigencia absoluta porque, aunque está basado en sus vivencias como alcalde, realmente es un libro que sirve para la memoria democrática, para reconocer lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha en los últimos 40 años y, sin duda, para valorar lo que ha avanzado esta región».

En este sentido, el vicepresidente segundo ha añadido que «hoy Castilla-La Mancha ya no es lo que era gracias al trabajo de hombres y mujeres como Paco». Morales fue alcalde de Villanueva de la Fuente entre 2003 y 2014, y en su libro narra cómo se transformó su municipio al mismo tiempo que lo hacía la región y el país, «cómo hemos mejorado los servicios, los espacios y los derechos de los ciudadanos y cómo hoy se vive más y se vive mejor».

El acto contó también con la participación de María Dolores Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Fuente de 2014 a 2019; Vicente Ruiz Castillo, director del CEIP Inmaculada Concepción; Sergio Requena, afectado de Ataxia de Friedreich, enfermedad a cuya investigación se destinará la recaudación obtenida por la venta del libro; y Nemesio de Lara, presidente de la Diputación de Ciudad Real entre 1999 y 2015.

La recaudación obtenida por la venta del libro se destinará a la investigación de la Ataxia de Friedreich ABC

Caballero puso en valor la dedicación de quienes, desde los ayuntamientos, han contribuido a mejorar la vida de sus vecinos. «Eso mucho tiene que ver con el esfuerzo de todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, de los vecinos de Villanueva de la Fuente y, de manera especial, yo quiero reivindicar a Paco como alcalde y como transformador y en Paco a tantos hombres y mujeres que, recuperadas las libertades en España, recuperada la democracia, se emplearon en hacer un mejor país transformando la realidad de una manera desinteresada y, sin duda, de comprometerse con una tierra y transformándola completamente».

El vicepresidente segundo del Gobierno regional concluyó destacando el valor educativo y testimonial del libro. «Tendría que ser de lectura obligatoria, especialmente para los más jóvenes, para esos chicos y esas chicas que han tenido la suerte de nacer y de vivir en democracia y que quizás no valoran lo que costó conseguir esta democracia y lo que ha costado conseguir el bienestar del que hoy se disfruta, a pesar de los problemas y las dificultades que existen».

Por último, Caballero recordó que «eso se lo debemos, sin duda, a muchos 'pacos' y a mucha gente que se dejó lo mejor de ellos mismos con generosidad para transformar una sociedad y para que hoy podamos disfrutar todos de un país mejor».