Caballero (PSOE) acusa al PP de «hipocresía» en la lucha contra la corrupción

El secretario General del PSOE provincial de Ciudad Real y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha destacado hoy que Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo de apuesta por la transparencia, y ha señalado que le parece «muy mal» la hipocresía que ... está demostrando el PP.

En Castilla-La Mancha, ha trasladado en nota de prensa, hay una apuesta clara por tener «los bolsillos de cristal». «Se trata de una exigencia del presidente Page, que no admite ni la más mínima huella de corrupción», ha aseverado, y ha asegurado que ello ha permitido que en esta tierra el PSOE lleve ya diez años al frente del Gobierno y que cuente con la confianza de la ciudadanía.

Desde Campo de Criptana (Ciudad Real), ha criticado la «hipocresía» de los dirigentes del PP. Un partido que, como ha recordado, tanto a nivel nacional como regional, y también en el pasado, está afectado por asuntos judiciales.

Y ha lamentado que los populares intenten sacar ventaja política «cuando de lo que se trata es de trabajar juntos y de evitar que la corrupción pueda anidar en los partidos».

Caballero ha señalado que «es una lacra que sin duda hace un daño enorme a la confianza de la ciudadanía en la política», y de ahí que haya trasladado que el objetivo, «pensemos como pensemos, votemos a quien votemos, tengamos la ideología que tengamos, debe ser erradicarla».

«Espero también que, por parte del PP y del resto de fuerzas políticas, se condene y se llame la atención sobre los corruptos propios», ha concluido ante la llamada del PP a congregar manifestaciones.