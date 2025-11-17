Caballero destaca el «carácter austero» del presupuesto de Presidencia y la «fuerte apuesta» contra la despoblación, la accesibilidad y la transparencia

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha presentado este lunes en las Cortes regionales el presupuesto correspondiente a la Presidencia de la Junta de Comunidades para 2026, marcado por la «austeridad, la eficacia en la gestión y el ... refuerzo de las políticas estratégicas» para el futuro de la región.

Caballero ha subrayado que la Presidencia continúa siendo «la más austera de todas las comunidades autónomas de España», con un presupuesto que «supera ligeramente los 27 millones de euros» y representa «solo el 0,22 % del total regional». Pese a ello, ha destacado que el Gobierno mantiene su capacidad de coordinar políticas esenciales en materia de población, empleo y servicios públicos, como sanidad, educación y bienestar social.

En este sentido, ha destacado la apuesta por la estrategia regional frente al reto demográfico, cuyos resultados comienzan a consolidarse. Según los últimos datos conocidos, Castilla-La Mancha ha ganado 85.000 habitantes en los últimos diez años, gran parte de ellos instalados en municipios que anteriormente sufrían despoblación.

El presupuesto para 2026 destina 2.116 millones de euros, lo que supone una inversión diaria de 5,8 millones, a las zonas con problemas demográficos, 80 millones más que en 2025. El objetivo es claro: garantizar que «nadie tenga que abandonar su pueblo por falta de servicios u oportunidades».

Asimismo, Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las pocas autonomías con deducciones fiscales específicas para quienes residen en zonas con intensa o extrema despoblación, con un impacto estimado de 60 millones de euros anuales.

Castilla-La Mancha, presente en Europa

El vicepresidente ha insistido en la importancia de que la región tenga presencia activa en las instituciones europeas, especialmente en un momento clave para definir el futuro de la Política Agraria Común (PAC). Esta semana participará en la Comisión NAT del Parlamento Europeo para reclamar una PAC justa, sin recortes y con el mantenimiento de sus dos pilares tradicionales.

También subrayó la necesidad de seguir captando fondos europeos que contribuyan a consolidar una región «moderna, conectada y próspera».

Caballero avanzó que 2026 será determinante para el desarrollo de una Ley de Accesibilidad Universal de carácter integral, diseñada con la participación de organizaciones sociales y ciudadanía, y destinada a situar a Castilla-La Mancha como referente nacional.

Memoria democrática y convivencia

El presupuesto también refuerza las políticas de memoria democrática, orientadas a la convivencia, el reconocimiento a las víctimas de la represión y la divulgación entre la juventud para fortalecer su identidad y conocimiento histórico. Así, destinarán en torno a los 350.000 euros, donde «la parte más importante son transferencias que vienen del estado a través de la conferencia sectorial.

En materia de transparencia, el vicepresidente ha destacado el papel de la Oficina del Dato, pieza central de la estrategia que el Gobierno desarrolla actualmente y que se ampliará próximamente. Castilla-La Mancha, ha afirmado, es «una región limpia, sin casos de corrupción» gracias a años de trabajo e inversión en órganos e instrumentos de control.

Caballero ha señalado que casi el 50 % del presupuesto de promoción institucional se dedica a la promoción turística, con excelentes resultados. El resto se orienta a la lucha contra la violencia machista, la igualdad, la cultura y la información de servicio público. «Hablamos de una promoción institucional que garantiza que la ciudadanía conozca y ejerza los derechos que tiene reconocidos», afirmó.

Finalmente, ha defendido que se trata de un presupuesto «muy bueno, muy positivo», coherente con la hoja de ruta iniciada en junio de 2015.