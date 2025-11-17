Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Caballero destaca el «carácter austero» del presupuesto de Presidencia y la «fuerte apuesta» contra la despoblación, la accesibilidad y la transparencia

El presupuesto que «supera ligeramente los 27 millones de euros» y representa «solo el 0,22 % del total regional»

Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al presupuesto de 2026

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Caballero destaca el «carácter austero» del presupuesto de Presidencia y la «fuerte apuesta» contra la despoblación, la accesibilidad y la transparencia
E. Bustos

E. Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha presentado este lunes en las Cortes regionales el presupuesto correspondiente a la Presidencia de la Junta de Comunidades para 2026, marcado por la «austeridad, la eficacia en la gestión y el ... refuerzo de las políticas estratégicas» para el futuro de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app