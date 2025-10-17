Suscribete a
Caballero anuncia 200 alojamientos para jóvenes en antiguos edificios públicos de Ciudad Real

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha asegura que el Gobierno regional «pondrá todo su patrimonio público en desuso al servicio de la gente». «Es el mejor uso que se puede dar a estos edificios», sostiene

Page anuncia un plan de vivienda de 75 millones de euros, más suelo y préstamos sin intereses para jóvenes

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto a la delegada en Ciudad Real, Blanca Fernández
El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto a la delegada en Ciudad Real, Blanca Fernández

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha puesto en valor la «catarata de propuestas del presidente» en el Debate sobre el Estado de la Región, que, según ha subrayado, «dan respuesta a las necesidades de la gente». ... Junto a la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, Caballero ha destacado especialmente las medidas relacionadas con la vivienda, con actuaciones concretas en Ciudad Real.

