Bustinduy agradece al rey emérito que con sus memorias «haya contribuido a afianzar la creencia republicana»

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha visitado este viernes el Centro Integral de Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos de La Roda, en Albacete

Bustinduy durante su visita a La Roda (Albacete)
Bustinduy durante su visita a La Roda (Albacete) EP

Albacete

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado este viernes sobre las memorias del Rey Juan Carlos I, y le ha agradecido «que haya contribuido a afianzar la firme creencia republicana«.

Así se ha pronunciado preguntado por los ... medios informativos en La Roda (Albacete) antes de visitar el Centro Integral de Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos, junto al alcalde de la población, Juan Ramón Amores.

