Bustinduy agradece al rey emérito que con sus memorias «haya contribuido a afianzar la creencia republicana»

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado este viernes sobre las memorias del Rey Juan Carlos I, y le ha agradecido «que haya contribuido a afianzar la firme creencia republicana«.

Así se ha pronunciado preguntado por los ... medios informativos en La Roda (Albacete) antes de visitar el Centro Integral de Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos, junto al alcalde de la población, Juan Ramón Amores.

Bustinduy ha agradecido al emérito que con sus memorias haya afianzado «la firme creencia republicana» que él mismo comparte «con millones de españoles y españolas», ha comentado. MÁS INFORMACIÓN Ana Rosa carga contra las memorias del rey emérito

