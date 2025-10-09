Buscan un toro que se perdió tras un encierro en el campo en Romancos (Guadalajara)

El alcalde de Brihuega (Guadalajara), Luis Viejo, ha publicado una nota informativa en las redes sociales pidiendo «precaución» a los vecinos del municipio y de las pedanías próximas, al haber un toro perdido en la zona desde el pasado 4 de octubre, cuando se ... celebró un encierro por el campo en Romancos.

Según el regidor, el animal permanece perdido desde entonces, por ello ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías. También ha pedido evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se localice y capture al astado.

La corporación de Brihuega ha indicado que mantiene contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad a través de los canales oficiales.