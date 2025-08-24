Buscan a un espeleólogo desaparecido en una cueva de Riópar Al hombre se le ha perdido de vista este domingo mientras exploraba la cueva de los Chorros del río Mundo

Los equipos de emergencias buscan a un espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de Riópar, en la provincia de Albacete.

El servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha ha sido avisado a las 19.59 horas, cuando se ha perdido el contacto con el hombre, cuyos datos de filiación no han trascendido, mientras exploraba la cueva de los Chorros del Río Mundo.

En el lugar se encuentran desplegados agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.