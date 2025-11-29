1-1: Buen empate del Deportivo Guadalajara en Pontevedra

El Deportivo Guadalajara rompió su última racha de resultados negativos sacando un valioso y merecido empate a un gol en su visita al Pontevedra CF. El equipo morado se adelantó en el marcador cuando el encuentro estaba en la primera media hora del mismo con ... un gol anotado por David Amigo tras servicio de Julio Martínez. Pero empataron los inquilinos de Pasarón en el minuto 42 con una diana de Resende tras un rebote en el área visitante. El conjunto guadalajareño tendrá partido de Copa del Rey el próximo martes en el Pedro Escartín donde recibirá a la AD Ceuta (20.00 horas)

FICHA TÉCNICA

Pontevedra CF: Edu Sousa; Eimil (Ribeiro, m. 61), Miki (Conesa, m. 81), Montoro, Cuesta; Vido, Tiago, Yelco, Resende (Álex González, m. 72); Luisao (Marcos Denia, m. 81) y Compa

Deportivo de Guadalajara: Zarco; Samu Mayo, Ablanque, Tavares, Julio Martínez; Neskes (Mendes, m. 66), Toño Calvo (Borja Díaz, m. 72), Víctor, Cera; David Amigo y Unax (Pablo Muñoz, m. 66)

Árbitro: Pol Arenas. Comité catalán. Tarjeta amarilla a los locales Compa y Miki. Por parte visitante, a Samu Mayo, Tavares y Toño Calvo

Goles: 0-1, m. 30: David Amigo; 1-1, m. 42: Resende

Incidencias: Partido de la jornada 14 del Grupo I de Primera RFEF disputado este sábado por la tarde en el campo «Pasarón» ante 2.224 espectadores (cifra oficial).

Quintanar del Rey, 1.Getafe B, 1

En un partido del Grupo V de Segunda RFEF, el CD Quintanar del Rey se impuso por 3-1 al Getafe. El encuentro disputado en el municipal San Marcos tuvo un inicio descorazonador para los quintanareños ya que los visitantes se pusieron con ventaja en el marcador en el minuto 22 con un gol de Hugo Solozábal. Sin embargo, tras paso por vestuarios llegó la reacción del equipo local y volteó el marcado dianas de Eric Iglesias (2) y Dani Jodar

...