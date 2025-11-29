Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

1-1: Buen empate del Deportivo Guadalajara en Pontevedra

El Deportivo Guadalajara rompió su última racha de resultados negativos sacando un valioso y merecido empate a un gol en su visita al Pontevedra CF.

Resultados y clasificación LaLiga EA Sports 2025-2026

1-1: Buen empate del Deportivo Guadalajara en Pontevedra
ABC

B.Cervantes

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Deportivo Guadalajara rompió su última racha de resultados negativos sacando un valioso y merecido empate a un gol en su visita al Pontevedra CF. El equipo morado se adelantó en el marcador cuando el encuentro estaba en la primera media hora del mismo con ... un gol anotado por David Amigo tras servicio de Julio Martínez. Pero empataron los inquilinos de Pasarón en el minuto 42 con una diana de Resende tras un rebote en el área visitante. El conjunto guadalajareño tendrá partido de Copa del Rey el próximo martes en el Pedro Escartín donde recibirá a la AD Ceuta (20.00 horas)

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app