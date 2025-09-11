Brutal paliza a un joven en Ciudad Real: fracturas de mandíbula y costillas y perforación en la mejilla

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro varones por su presunta participación en una fuerte reyerta durante la celebración de la feria de la localidad. La víctima, un varón de 25 años de edad, resultó gravemente herido tras una pelea de madrugada en la carpa principal del recinto ferial, dándose a la fuga a la llegada de la Policía Nacional que asistió al herido en el lugar y fue trasladado al hospital de Ciudad Real para su asistencia.

Los autores, a los que se les imputa la comisión de un delito de lesiones graves, propinaron una fuerte paliza a la víctima, ocasionándole fracturas en el maxilar, costillas e incluso una herida incisa en la mejilla.

La pericia de los investigadores policiales ha permitido finalmente la identificación de todos los implicados, pese a la inexistencia grabaciones de los hechos y de contar con un único testigo, además de la víctima.

Noticia Relacionada Dos peligrosos delincuentes propinan una paliza a un vecino de Caudete y le rompen la mandíbula ABC Junto a un menor, han sido detenidos por la Guardia Civil y cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos contra las personas y contra el patrimonio

La Policía Nacional estableció el pasado mes de agosto un intenso dispositivo policial destinado a garantizar la seguridad y el bienestar de las miles de personas que cada año se congregan en la capital para la celebración de sus fiestas patronales. Un plan de actuación que incluye el refuerzo de medidas frente al nivel de activación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista además de actuaciones propias de seguridad ciudadana como el Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en zonas de ocio.

La Policía Nacional ha focalizado especial protección en el recinto ferial y las zonas de tránsito y aglomeración de viandantes, específicamente durante los actos procesionales de la Virgen del Prado los días 15 y 22 de agosto. El operativo ha contado con agentes pertenecientes al GOR (Grupo Operativo de Respuesta) y además de dotaciones 'Z'; de servicio ordinario de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, junto con efectivos de las Brigadas Provinciales de Información, de Extranjería y Fronteras, y de Policía Judicial. Estos últimos prestaron servicio de paisano con el cometido de evitar los delitos contra la propiedad (hurtos y robos). Además se contó con el apoyo de un equipo de UPR (Unidad de Prevención y Reacción) desplazado desde Albacete; junto con la coordinación de actuaciones con la Policía Local de Ciudad Real.

Dos agentes heridos

La Policía Nacional hace balance de las pasadas fiestas patronales con su intervención en más de una decena de servicios asistenciales y humanitarios, con la ejecución de numerosos controles e inspecciones en el recinto ferial, vermú y zonas de tránsito. Se detuvo in fraganti hasta cinco personas por reclamaciones judiciales en vigor y otras dos por delitos de lesiones, además de incoarse varios procedimientos administrativos por tenencia de estupefacientes o armas en la vía pública.

La presencia policial ha sido especialmente disuasoria frente a la comisión de delitos contra el patrimonio como hurtos o robos, así como en peleas o reyertas durante la madrugada, en una de las cuales resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional durante la reducción y traslado a servicios médicos de un varón violento quien presuntamente estaría bajo los efectos de sustancias estupefacientes agrediendo al público del recinto ferial.