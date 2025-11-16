Suscribete a
Brazatortas combate la despoblación dando ayudas de 1.000 euros por nacimiento o adopción

Es indispensable que al menos uno de los progenitores acredite una antigüedad de empadronamiento de 24 meses en el municipio ciudadrealeño para acceder a la subvención

Familias de bebés nacidos en 2025 en municipios despoblados de Toledo podrán acceder a ayudas de hasta 1.500 euros

El Ayuntamiento de Brazatortas ha dado otro paso más en su lucha contra el reto demográfico, al aprobar la creación de una ayuda directa de 1.000 euros por cada nacimiento o adopción que se produzca en el municipio.

Esta medida, ratificada en ... una sesión plenaria de carácter extraordinario esta semana, se integra en una estrategia más amplia que ya ha comenzado a dar resultados visibles, logrando revertir la tendencia a la despoblación y situando el censo actual en 1.034 habitantes.

